OSN upozornila na sexuálne násilie v gréckych utečeneckých táboroch

Atény 9. februára (TASR) - Grécko by malo v dôsledku rizika sexuálneho násilia v utečeneckých táboroch zriadiť oddelené hygienické zariadenia pre ženy a deti. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Ako informovala agentúra AP, UNHCR dostal správy od približne 180 obyvateľov utečeneckých táborov, ktorí tvrdia, že po príchode do Grécka boli vystavení prejavom sexuálneho alebo rodovo podmieneného násilia.



Podľa vyhlásenia UNHCR je situácia obzvlášť znepokojujúca v preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch Lesbos a Samos, kde osamotené ženy a deti na toalety a do spŕch po zotmení radšej ani nechodia.



UNHCR o tom informovala žena, ktorá žije v tábore Moria na ostrove Lesbos, ktorá sa zo strachu pred sexuálnym násilím nesprchovala dva mesiace.



Úrad OSN preto vyzval Grécko, aby zintenzívnilo opatrenia na ochranu zraniteľných obyvateľov utečeneckých táborov.