OSN: Úspechy boja proti AIDS sú ohrozené

Do roku 2020 by podľa cieľov OSN malo celosvetovo 90 percent ľudí nakazených HIV vedieť o svojej infekcii a 90 percent z tohto počtu by malo dostávať liečbu.

Ženeva 18. júla (TASR) - Ciele boja proti ochoreniu AIDS sú podľa Organizácie Spojených národov ohrozené. V 50 krajinách sveta stúpa počet nových prípadov infekcie vírusom HIV, varoval v stredu podľa agentúry DPA riaditeľ Spoločného programu OSN pre HIV a AIDS (UNAIDS) Michel Sidibé.



"Bijeme na poplach," vyhlásil Sidibé. Zdôraznil, že celé regióny zaznamenávajú stagnáciu. Doterajšie úspechy pri obmedzení nových prípadov nákazy detí nie sú udržateľné, prostriedky na boj proti AIDS sú nižšie, než mnohí politici sľubovali, pričom kľúčové skupiny obyvateľstva sú v tomto úsilí ignorované.



Od roku 2010 sa počet nových HIV infekcií znížil o 18 percent na vlaňajších 1,8 milióna. Tento pokles však nie je dostatočne rýchly na to, aby sa dosiahol cieľ menej než 500.000 novonakazených do roku 2020.



Celková suma 20,6 miliardy dolárov (17,6 miliardy eur), ktorá bola v roku 2017 k dispozícii na opatrenia proti AIDS a HIV, nebola podľa Sidibého dostatočná. Dosiahnutie cieľov pre rok 2020 bude možné len s dodatočnými prostriedkami.



V roku 2017 bolo vírusom HIV infikovaných na celom svete 36,9 milióna ľudí, väčšina z nich v Afrike. Tzv. antiretrovirálnu liečbu dostávalo rekordných 21,7 milióna pacientov.



V kedysi najhoršie postihnutých krajinách východnej a južnej Afriky je pokrok v boji proti HIV a AIDS najvýraznejší, vyplýva zo správy UNAIDS. Zverejnili ju niekoľko dní pred Svetovou konferenciou o AIDS, ktorá sa začne v Amsterdame 23. júla.



Vo východnej Európe a v častiach Ázie sa však počet nových HIV infekcií podľa správy zdvojnásobil. Nárast počtu prípadov nákazy vírusom spôsobujúcim smrteľnú stratu imunity evidujú aj na Blízkom východe a v severnej Afrike. Postihnuté sú predovšetkým ženy. Aj vinou sexuálneho násilia sa každý týždeň vírusom HIV nakazí 6600 mladých žien vo veku 15-24 rokov.



V roku 2017 zomrelo na následky nákazy HIV približne 940.000 ľudí. Od začiatku celosvetovej epidémie v polovici 80. rokov 20. storočia sa vírusom HIV nakazilo 77,3 milióna ľudí, pričom 35,4 milióna pacientov zomrelo.



