OSN v rámci Svetového dňa oceánov apeluje na ich vyčistenie od plastov

S cieľom osláviť Svetový deň oceánov sa v sídle OSN v New Yorku uskutoční 7. júna konferencia, na ktorej umelci a aktéri z celého sveta budú diskutovať na tému Oceán a rodová rovnosť.

New York/Paríž 7. júna (TASR) - Na očistenie oceánov od plastov a na rodovú rovnosť je v roku 2019 zameraný Svetový deň oceánov, ktorý pripadá na 8. júna.



S cieľom osláviť Svetový deň oceánov sa v sídle OSN v New Yorku uskutoční 7. júna konferencia, na ktorej umelci a aktéri z celého sveta, ako uviedla OSN na svojej webovej stránke, budú diskutovať na tému "Oceán a rodová rovnosť".



Cieľom je zabezpečiť nevyhnutné opatrenia na uskutočnenie rodovej rovnosti v aktivitách súvisiacich s oceánom. Napríklad v oblasti morských vedeckých výskumov, rybolovu, práce v morských podmienkach, ale aj v takej oblasti, akou je migrácia morskými trasami: do tejto oblasti sú zahrnuté i jej negatívne aspekty - napríklad obchodovanie s ľuďmi -, ale aj vypracovanie stratégií na efektívne reagovanie na tie negatívne aspekty.



Ako konštatovala OSN na svojom webe, tento svetový deň má upozorňovať, že oceány zohrávajú pre existenciu človeka prvoradú úlohu. Poskytujú napríklad väčšinu kyslíka, ktorý dýchame, keďže sú pľúcami našej planéty. Predstavujú významný zdroj potravy a liekov, sú základným materiálom v biosfére.



Preto je dôležité upozorňovať verejnosť na zásadné miesto, ktoré oceány majú v ekosystéme, a na negatívny vplyv ľudskej činnosti na oceány. A preto sa v roku 2019 v rámci Svetového dňa oceánov kladie dôraz na čistotu oceánov.



"Pripojte sa k boju proti znečisteniu oceánov plastami!" zdôraznila OSN a publikovala výzvu predsedníčky 73. Valného zhromaždenia OSN, ekvádorskej političky a diplomatky Maríe Fernandy Espinosy Garcésovej, ktorá spustila svetovú kampaň "Play it out" proti znečisteniu oceánov plastami.



Nadmerné používanie najmä jednorazových plastových výrobkov po desaťročia napokon zapríčinilo environmentálnu katastrofu svetového rozsahu. Ako ďalej uviedla OSN, každý rok sa do oceánov dostáva 13 miliónov ton plastov, čo spôsobuje úhyn 100.000 morských živočíchov.



Od nepoužívania slamiek na pitie až po plastové vrecká - každý jednotlivec na svete sa môže každý deň rozhodnúť pre zachovanie života v oceánoch. "Každý z nás môže zohrať úlohu v boji proti znečistenie oceánov plastami!" akcentovala OSN.



Tá vyzvala, aby sa ľudia oboznámili s iniciatívami a aktivitami organizovanými v rámci Svetového dňa oceánov a sledovali ich na sociálnych sieťach s hash-tagmi #CombattreLaPollutionPlastique a #SauvonsNosOcéans; v angličtine na #WorldOceansDay a #SaveOurOcean.



Od roku 2014 OSN vo svojom sídle v New Yorku vyhlasuje laureátov fotografickej súťaže zameranej na problematiku oceánov, v tomto roku sa tak stane 7. júna.



Oceány pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme a zohrávajú dôležitú úlohu pri utváraní klímy aj čistoty ovzdušia.



Ochranárske organizácie niekoľko rokov varujú: Do oceánov sa dostávajú ročne milióny ton odpadu, v nadmernom množstve sa lovia ryby, prípadne rybári už dosiahli hraničnú úroveň výlovu. Klimatické zmeny - najmä otepľovanie ovzdušia - negatívne pôsobia na život v oceánoch a zhoršujú jeho kvalitu.



Svetový deň oceánov bol vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro na návrh Kanady. Spočiatku nemal štatút oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN. Od roku 1998 ho podporuje Medzivládna oceánografická komisia pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (IOC-UNESCO).



Od roku 2003 rôzne organizácie - napríklad Globálne fórum oceánov, Organizácia Svetový oceán a The Ocean Project - úzko spolupracovali pri podporovaní a koordinovaní aktivít či podujatí akvárií, zoologických záhrad, múzeí, vedeckých stredísk, výchovných inštitúcií, mimovládnych organizácií i podnikov na celom svete, aby sa 8. jún stal oficiálne svetovým dňom.



Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. jún od roku 2009 za Svetový deň v rezolúcii A/RES/63/111, Oceány a morské právo.