V Rijáde prebehlo 2. pojednávanie s podozrivými z vraždy Chášukdžího

Callamardová uviedla, že druhé pojednávanie sa konalo 31. januára. V tejto súvislosti kritizovala nedostatočný záujem verejnosti o proces a tiež to, že pojednávania prebiehajú bez prítomnosti médií.

Ženeva 8. februára (TASR) - V Saudskej Arábii tajne prebehlo druhé pojednávanie v procese s 11 podozrivými z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Agentúre AP to vo štvrtok povedala ľudskoprávna expertka z OSN Agnes Callamardová.



Táto osobitná spravodajkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) pre mimosúdne, súhrnné alebo svojvoľné popravy sa podľa vlastných slov takúto informáciu získala z dôveryhodných a overiteľných zdrojov počas svojej návštevy Turecka. Zdržiavala sa tam od 28. januára do 3. februára spoločne so svojím štvorčlenným tímom, aby prešetrila okolnosti Chášukdžího vraždy.



Callamardová uviedla, že druhé pojednávanie sa konalo 31. januára. V tejto súvislosti kritizovala "nedostatočný záujem verejnosti" o proces a tiež to, že pojednávania prebiehajú bez prítomnosti médií.



"Vzhľadom na dôležitosť prípadu by sme očakávali viac zástupcov médií, občianskej spoločnosti i iných vlád, nie len tých (predstaviteľov), ktorých vybrali saudskoarabské úrady," povedala Callamardová v telefonickom rozhovore pre AP.



Konanie druhého pojednávania len upozorňuje na procesy za zatvorenými dverami, aké často prebiehajú v Saudskej Arábii zvyčajne bez prístupu svedkov, zahraničných médií či nezávislých pozorovateľov, píše AP.



Callamardová zároveň uviedla, že dosiaľ stále čaká na reakciu Rijádu, ktorý pred troma týždňami požiadala o povolenie na návštevu Saudskej Arábie. Callamardová dodala, že nasledujúca fáza jej vyšetrovania ju zavedie do Washingtonu, kde sa bude zhovárať so zástupcami z krajín, ktorí sa o prípad "hlboko zaujímali" a boli v kontakte so saudskoarabskými a tureckými predstaviteľmi.



Callamardová ešte predtým vo štvrtok vyhlásila, že Saudská Arábia podkopávala vyšetrovanie vraždy Chášukdžího vedené Tureckom, pričom novinár sa podľa jej slov stal obeťou "brutálnej, vopred pripravenej vraždy, plánovanej a spáchanej predstaviteľmi Saudskej Arábie".



Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou Rijád obvinil 11 osôb, pričom pre päť z nich žiada prokurátor trest smrti.