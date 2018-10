OSN varuje pred vypuknutím veľkého hladomoru v Jemene

Situácia v tejto chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom je podľa Lowcocka oveľa horšia, než sa pôvodne predpokladalo.

New York 24. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok varovala, že v Jemene hrozí vypuknutie veľkého hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



"Existuje jasná a aktuálna hrozba, že v Jemene čoskoro vypukne veľký hladomor," povedal šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock.



Vyjadril sa tak na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Hladomor, ktorý podľa neho hrozí v Jemene, by mohol byť "omnoho väčší, než aký videl v priebehu svojej profesionálnej kariéry ktorýkoľvek odborník, angažujúci sa v tejto oblasti".



Situácia v tejto chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom je podľa Lowcocka oveľa horšia, než sa pôvodne predpokladalo. Šéf OCHA preto vyzval na urgentné humanitárne prímerie v okolí zariadení a infraštruktúry slúžiacej na distribúciu potravín v Jemene.



OSN v septembri odhadla počet Jemenčanov ohrozených hladomorom, ktorí potrebujú urgentnú potravinovú pomoc, na 11 miliónov. Podľa aktuálneho odhadu je tento počet ešte vyšší, približne 14 miliónov, čo je zhruba polovica obyvateľov Jemenu; situácia v teréne sa totiž v posledných týždňoch ešte zhoršila.