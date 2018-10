OSN vyzvala na zastavenie bojov v konžských oblastiach

Rezolúcia, ktorú BR OSN prijala jednohlasne, apeluje na všetky ozbrojené skupiny pôsobiace v danom regióne, aby okamžite zastavili všetky svoje útoky.

New York 30. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN vyzvala v utorok na zastavenie všetkých bojov v oblastiach na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR) postihnutých epidémiou eboly. Informovala o tom agentúra AP.



Rezolúcia, ktorú BR OSN prijala jednohlasne, apeluje na všetky ozbrojené skupiny pôsobiace v danom regióne, aby okamžite zastavili všetky svoje útoky.



Najvyšší orgán svetovej organizácie "tým najdôraznejším spôsobom" odsúdil predovšetkým útoky voči zdravotníkom, pretože "výrazne sťažujú snahy o zastavenie epidémie a napomáhajú šíreniu vírusu" v KDR a v okolitom regióne.



V texte rezolúcie sa v tejto súvislosti výslovne spomína povstalecká skupina s názvom Spojené demokratické sily (ADF) operujúca na území Konga a susednej Ugandy. Na severovýchode KDR, kde vypukla epidémia, však pôsobí viacero povstaleckých formácií.



Bezpečnostná rada zároveň vyjadrila "veľké obavy z potenciálneho rozšírenia vírusu do Ugandy, Rwandy, Južného Sudánu a Burundi. Všetky strany konfliktu v KDR by podľa BR OSN mali bezodkladne umožniť bezpečný prístup humanitárneho a zdravotníckeho personálu do oblastí zasiahnutých ebolou."



Podľa údajov konžskej vlády dochádza k útokom na zdravotníkov v priemere tri až štyrikrát týždenne.



V rámci súčasnej epidémie bolo v KDR zaznamenaných 239 potvrdených a 35 pravdepodobných prípadov eboly. Ochoreniu podľahlo už najmenej 120 ľudí. Epidémia bola oficiálne vyhlásená 1. augusta.