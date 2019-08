OSN vyzvala súperiace sily v Líbyi, aby uzavreli prímerie

Samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) vojenského vodcu Chalífu Haftara spustila začiatkom apríla ofenzívu proti Tripolisu, ktorý je sídlom Vlády národnej jednoty (GNA).

Tripolis 9. augusta (TASR) - Misia OSN v Líbyi vyzvala sily lojálne medzinárodne uznanej vláde a konkurenčnú administratívu, aby do piatkovej polnoci uzatvorili humanitárne prímerie pre moslimský sviatok obetovania Íd al-adhá, ktorý sa začína v nedeľu.



"Misia dúfa, že dostane písomný súhlas od všetkých strán do piatkovej polnoci," uvádza sa v jej vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) vojenského vodcu Chalífu Haftara spustila začiatkom apríla ofenzívu proti Tripolisu, ktorý je sídlom Vlády národnej jednoty (GNA). Počas uplynulých štyroch mesiacov padlo v bojoch 1093 ľudí, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Sily lojálne GNA odrážajú útoky Haftarových vojakov na južných predmestiach mesta.



Šéf Podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL), libanonský diplomat Gassán Saláma, neúspešne vyzval na uzavretie humanitárneho prímeria v krajine už niekoľkokrát. Počas videokonferencie s Bezpečnostnou radou OSN koncom júla varoval pred narastajúcim napätím v Líbyi a vyzval na prímerie pre sviatok Íd al-adhá.



Konflikt si od začiatku apríla vyžiadal tiež 5752 zranených a viac než 100.000 vysídlených, uvádza WHO. Líbya sa zmieta v politicko-spoločenskom chaose od roku 2011, keď bol počas ľudového povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou zlikvidovaný dlhodobý vodca Muammar Kaddáfí.