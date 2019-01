OSN vyzvala Taliansko, aby prijalo migrantov kotviacich pri Sicílii

Situácia na palube lode Sea Watch 3 je podľa spomínaných organizácií kritická. Niektorí ľudia sú vystavení chladnému počasiu, keďže v interiéri lode nie je dosť miesta pre všetkých.

Rím 26. januára (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Detský fond OSN (UNICEF) v sobotu v spoločnom vyhlásení vyzvali taliansku vládu, aby umožnila okamžité vylodenie 47 migrantov z plavidla nemeckej mimovládnej organizácie Sea Watch, kotviaceho pri Sicílii. Informovala o tom agentúra DPA.



Situácia na palube lode Sea Watch 3 je podľa spomínaných organizácií kritická. Niektorí ľudia sú vystavení chladnému počasiu, keďže v interiéri lode nie je dosť miesta pre všetkých. Medzi migrantmi, ktorých posádka zobrala na palubu 19. januára pri pobreží Líbye, je aj 13 maloletých osôb.



Hovorkyňa Sea Watch Federica Mameliová povedala, že ľudia na palube sú vyčerpaní. Vážnejšie zdravotné problémy zatiaľ nebol zaznamenané, mnohí migranti sú ale traumatizovaní v dôsledku mučenia v líbyjských väzniciach.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini však odmieta vpustiť migrantov na talianske územie. "Môžu sa mi vyhrážať, ale svoj názor nezmením. Pre obchodníkov s ľuďmi a ich komplicov zostanú talianske prístavy zatvorené," povedal nedávno Salvini.



Pre zlé počasie mohla loď Sea Watch 3 síce vplávať do talianskych vôd, kotví však na mori pri pobreží východnej Sicílie neďaleko mesta Syrakúzy.



Ochotu postarať sa o 47 migrantov deklarovala Konferencia biskupov Talianska (CEI). "Nie sme proti talianskej vláde. Sme verní evanjeliu, v tomto prípade ide o ľudskosť. Stredozemné more sa nesmie stať múrom," citujú talianske médiá hovorcu CEI Ivana Maffeisa.



Za migrantov sa postavil aj taliansky expremiér Silvio Berlusconi. "Vláda nás chce presvedčiť, že prisťahovalectvo je najhorším problémom Talianska. Nerozumiem, prečo by mal byť vstup 47 migrantov problémom, keďže v Taliansku žije nelegálne 600.000 cudzincov, ktorých chcela vládu poslať späť do ich vlasti," povedal podľa agentúry APA Berlusconi, predseda opozičnej strany Forza Italia.