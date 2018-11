Z Venezuely odišli už tri milióny ľudí

Na archívnej snímke z 28. júna 2018 venezuelská migrantka Yelitza Fuenmayorová s kufrom a deťmi kráča cez most do severokolumbijskeho mesta Cúcuta. Venezuelčania utekajú zo svojej krajiny pred kolabujúcou ekonomikou a autokratickou vládou do Kolumbie. Venezuelské deti pritom spia na ulici, trpia hladom a neliečenými infekciami a často sú navádzané na prostitúciu, všíma si agentúra AP. Na základe najnovšieho sčítania sa tiež zistilo, že zhruba štvrtinu z odhadovaného počtu 442.500 venezuelských migrantov, ktorí v Kolumbii žijú ilegálne, tvoria maloletí.