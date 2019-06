OSN žiada EÚ, aby vyriešila situáciu migrantov na záchranárskej lodi

Na palube lode Sea-Watch 3 zostáva ešte 43 migrantov zachránených minulú stredu pri pobreží Líbye.

Rím 19. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá je takisto začlenená do OSN, vyzvali v stredu krajiny Európskej únie, aby našli okamžité riešenie situácie na lodi nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch, kde už týždeň čakajú na vylodenie migranti zachránení v Stredozemnom mori. Samotní aktivisti označili túto situáciu za "extrémne napätú", informovala tlačová agentúra APA.



Na palube lode Sea-Watch 3 zostáva ešte 43 migrantov zachránených minulú stredu pri pobreží Líbye. Zvyšným desiatim umožnili talianske úrady v sobotu vystúpiť na ostrove Lampedusa, keďže si to vyžadoval ich zdravotný stav.



Podľa vyhlásenia orgánov OSN nesmú byť čakajúci migranti v žiadnom prípade vrátení do Líbye, keďže tá nie je bezpečnou krajinou. Hovorkyňa UNHCR pre južnú Európu, Carlotta Samiová, zdôraznila, že títo ľudia potrebujú "okamžitú starostlivosť" a musia dostať možnosť požiadať o azyl. Medzi migrantmi sa podľa nej nachádza aj chlapec vo veku 12 rokov.



Samotná organizácia Sea-Watch požaduje od talianskej vlády, aby umožnila vylodenie všetkých migrantov na území Talianska, tamojší minister dopravy Danilo Toninelli, ktorý je zodpovedný za prístavy, však takúto možnosť vylúčil. Posádka Sea-Watch 3 podľa neho pri záchrane migrantov odmietla spolupracovať s líbyjskou pobrežnou strážou a následne zamierila k brehom Talianska, čo nebolo "v súlade s medzinárodnými pravidlami".



Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že už viac než 50 miest a obcí v Nemecku písomne deklarovalo ochotu prijať migrantov z lode Sea-Watch 3. Podmieňujú to však "podľa možnosti širokou" spoluúčasťou ďalších členských krajín EÚ a tým, aby tento postup koordinovala Európska komisia, uviedla tlačová agentúra DPA.



Talianska populistická vláda schválila minulý utorok návrh, aby boli posádkam lodí zachraňujúcich na mori migrantov ukladané prísne pokuty, pokiaľ vstupujú do talianskych vôd bez povolenia zakotviť v prístavoch tejto krajiny.