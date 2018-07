OSN žiada zaistiť bezpečný koridor pre civilistov na juhozápade Sýrie

Tieto osoby potrebujú aj okamžitú humanitárnu pomoc a prístrešie, informovala agentúra Reuters.

Ženeva 20. júla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyzval v piatok všetky strany konfliktu v Sýrii, aby zaistili bezpečný koridor pre 140.000 civilistov vysídlených v dôsledku vojny na juhozápade krajiny. Tieto osoby potrebujú aj okamžitú humanitárnu pomoc a prístrešie, informovala agentúra Reuters.



UNHCR ďalej uviedol, že je tiež pripravený rokovať so sýrskymi a ruskými predstaviteľmi o ich pláne s cieľom zriadiť v krajine centrá pre návrat sýrskych utečencov. Úrad v súvislostí s tým zdôraznil, že návraty utečencov musia byť bezpečné a dobrovoľné a v súlade s medzinárodným právom.



V priebehu prvej polovici tohto roka sa do svojich domov zo susedných krajín vrátilo takmer 13.000 sýrskych utečencov a tiež 750.000 vnútorne vysídlených občanov, dodal hovorca UNHCR Andrej Mahečič v Ženeve. Najviac sa podľa OSN vracajú do miest Aleppo, Hamá, Homs, Damask a na juhozápad a severovýchod Sýrie.