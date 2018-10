OSN:Obe strany konfliktu v Južnom Sudáne uniesli stovky žien a dievčat

Občianska vojna v Južnom Sudáne sa začala v roku 2013.

New York 24. októbra (TASR) - Vláda a povstalci v Južnom Sudáne tento rok uniesli stovky žien i dievčat, pričom mnohé z nich znásilnili a donútili k sexuálnemu otroctvu. Vyplýva to zo správy misie OSN v tejto africkej krajine, informuje v stredu agentúra Reuters.



V utorok zverejnenej správe OSN píše, že ďalší mladí ľudia boli prinútení stať sa detskými vojakmi. Poukazuje tiež na to, že mnohí z unesených osôb zostávajú naďalej v rukách tých, ktorí ich počas vojny zajali.



K zneužitiam zo strany síl lojálnych k vláde juhosudánskeho prezidenta Salvu Kiira a povstalcov bojujúcich v mene Rieka Machara došlo v priebehu občianskej vojny. Tieto únosy porušujú medzinárodné právo a môžu sa rovnať vojnovým zločinom, píše OSN.



"Dievčatá majú niekedy len 12 rokov a sú vyberané za manželky pre vojakov. Museli sa im ukázať a (vojaci) si z nich mohli vybrať tú, ktorú chceli. Zneužili ich a boli, pravdaže, znásilnené a (vystavené) sexuálnemu otroctvu," uvádza sa v správe.



Hovorca armády Lul Ruai Koang tieto obvinenia popiera. Uviedol, že OSN by mala priniesť "nielen správu zo Ženevy a New Yorku", ale aj dôkazy potvrdzujúce tieto obvinenia".



Hovorca povstalcov povedal, že vedenie Sudánskej ľudovej oslobodeneckej armády (SPLA) prostredníctvom "príslušného kanála" tieto obvinenia prešetrí a prípadní vinníci budú postavení pred spravodlivosť.



Zverejnená správa nasleduje po vyšetrovaní, ktoré misia OSN v Južnom Sudáne uskutočnila na juhozápade krajiny od apríla do augusta.



Občianska vojna v Južnom Sudáne sa začala v roku 2013. V septembri obe strany konfliktu podpísali mierovú dohodu. Vojna vyhnala z domovov približne štyri milióny ľudí.