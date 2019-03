Vyšetrovanie o zasahovaní Ruska do amerických volieb ukončili

Správu má teraz posúdiť minister spravodlivosti William Barr.

Washington 23. marca (TASR) - Americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller ukončil vyšetrovanie zásahov Ruska do prezidentských volieb v USA z roku 2016 a možnej spolupráce volebného štábu Donalda Trumpa s Ruskom. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že Mueller svoju záverečnú správu doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Správu má teraz podľa AP posúdiť Barr, ktorý oznámil, že poskytne svoje vlastné písomné stanovisko a výsledky Muellerovho vyšetrovania sprístupni americkému Kongresu a americkej verejnosti.



Minister spravodlivosti v tejto súvislosti uviedol, že stanovisko by mohol Kongresu doručiť už tento víkend.



Bez zverejnenia detailov nie je známe, či Muellerova správa prináša odpoveď na kľúčové otázky vyšetrovania. Medzi ne patrí možná koordinácia medzi Ruskom a osobami napojenými na predvolebnú kampaň Trumpa pred prezidentskými voľbami v roku 2016 s cieľom pomôcť súčasnému prezidentovi k víťazstvu a aj to, či Trump podnikol ďalšie kroky vrátane prepustenia riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), aby bránil vyšetrovaniu, uvádza AP.