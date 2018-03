Osobitný vyšetrovateľ si vyžiadal dokumentáciu Trump Organization

Americký osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovým volebným štábom a predstaviteľmi Ruska.

Washington 15. marca (TASR) - Americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý vyšetruje možné nelegálne vzťahy medzi volebným štábom súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska, si v uplynulých dňoch vyžiadal obchodnú dokumentáciu spoločnosti Trump Organization. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke spravodajská televízia CNN.



Denník New York Times uviedol, že súčasťou Muellerovej žiadosti je aj dokumentácia týkajúca sa aktivít Trump Organization v Rusku. Podľa denníka ide o prvý známy prípad, keď si Mueller vyžiadal dokumentáciu súvisiacu s obchodnými aktivitami prezidenta Trumpa.



Trump v minulosti varoval, že akékoľvek preverovanie jeho osobných finančných pomerov alebo finančných pomerov jeho rodiny bude z Muellerovej strany pokladať za "zásah" prekračujúci únosné medze.



Biely dom ani právnici zastupujúci Trump Organization na žiadosť CNN o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Trump sa voči vyšetrovaniu vedenému Muellerom viackrát ohradil, pričom akékoľvek previnenie v kauze zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 odmieta.



Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovým volebným štábom a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi.