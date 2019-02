Osobitný vyslanec USA pre Severnú Kóreu pocestuje do Pchjongjangu

Stephen Biegun sa zúčastní rokovaní, ktoré majú predchádzať očakávanému druhému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Washington 5. februára (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun vycestuje v stredu do Pchjongjangu na rokovania, ktoré majú predchádzať očakávanému druhému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Americké ministerstvo zahraničných vecí to uviedlo v pondelkovom vyhlásením, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Okrem príprav na nový summit bude predmetom Biegunovej návštevy aj dosiahnutie "ďalšieho pokroku, pokiaľ ide o záväzky" z prvého stretnutia Kima s Trumpom, ktoré sa uskutočnilo v júni 2018 v Singapure. Týmito záväzkami sú podľa vyhlásenia "úplná denuklearizácia, premena vzťahov medzi USA a KĽDR (Kórejskou ľudovodemokratickou republikou) a budovanie trvalého mieru na Kórejskom polostrove".



Trump v nedeľňajšom rozhovore pre televíznu stanicu CBS povedal, termín a miesto jeho druhého stretnutia s Kimom už boli dohodnuté a k ich oznámeniu dôjde pravdepodobne pred alebo počas jeho výročného prejavu o stave Únie, naplánovaného na utorňajší večer (streda nadránom podľa SEČ). Očakáva sa, že summit sa uskutoční už koncom februára. Za najpravdepodobnejšie miesto stretnutia je považovaný Vietnam.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kimom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli vlani v júni na historickom summite v Singapure, však k hmatateľnému pokroku nedošlo.



Rozhovory medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou uviazli na neochote Pchjongjangu poskytnúť podrobný opis svojich jadrových zariadení a raketových základní, ktorý by mohli použiť inšpektori na overenie v prípade uzavretia dohody o ich likvidácii.