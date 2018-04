Shirley Temple-Blecková bola miláčikom Američanov

V 90. rokoch 20. storočia bola americkou veľvyslankyňou v bývalom Československu. V pondelok 23. apríla uplynie 90 rokov od jej narodenia.

Santa Monica/Bratislava 23. apríla (TASR) - Američanka Shirley Temple-Blecková sa preslávila ako detská herecká hviezdička. V dospelom veku sa zviditeľnila v politike a venovala sa diplomacii. V 90. rokoch 20. storočia bola americkou veľvyslankyňou v bývalom Československu. V pondelok 23. apríla uplynie 90 rokov od jej narodenia.



Shirley Jane Temple-Blecková sa narodila 23. apríla 1928 v kalifornskej Santa Monice (USA). Ako šesťročná účinkovala vo viacerých celovečerných filmoch a už v útlom veku získala filmové ocenenie Juwenile Award za snímku Stand Up and Cheer! (Vstaň a vzchop sa, 1934), kde naspievala hit On the Good Ship Lollipop.



Hlavnú rolu hravo zvládla aj v snímkach The Littlest Rebel (1935) a The Little Princess (Malá princezná, 1939). V roku 1944 prijala úlohu aj vo vojnovej dráme Since You Went Away (Keď si odišiel). Zvládla aj komediálny žáner v snímke Irvinga Reisa The Bachelor and the Bobby-Soxer (1947).



Narodila sa pod šťastnou hviezdou, roztomilé dievčatko si získalo sympatie Američanov. Jej popularita bola neuveriteľná. Už vo veku deväť rokov mala mesačný príjem v desiatkach tisíc dolárov. Jej fotografie sa objavovali doslova všade, na kozmetike, usmievala sa na chodcov z plagátov, bábiky Shirley boli hitom a predávali sa v miliónoch kusov.



Po prvý raz sa vydala, keď mala 16 rokov za herca Johna Agara. Manželstvo trvalo krátko a po jeho stroskotaní úplne odišla od filmu. Odcestovala na Havaj, kde spoznala podnikateľa Charlesa Aldena Blacka, za ktorého sa vydala v roku 1950. Z obidvoch manželstiev mala tri deti.



Koncom 50. rokov 20. storočia sa znovu krátko objavila ako herečka, tentoraz v divadle a televízii.



Po rokoch filmovania sa rozhodla venovať charite a politike. Ako členka Republikánskej strany prejavila veľký cit pre politiku a diplomaciu. V roku 1967 kandidovala do amerického Kongresu. Spojené štáty americké zastupovala v Organizácii Spojených národov (OSN) v rokoch 1969–1970. Veľvyslankyňou USA bola v rokoch 1974-1976 v Ghane a od roku 1989 v bývalom Československu. Ako diplomatka pôsobila v Prahe v roku 1992. Úspešná Američanka bola aj jednou z doterajších prezidentiek The Commonwealth Clubu v San Franciscu.



Vplyvná politička bola držiteľkou čestných doktorátov, ktoré jej udelili Universita Santa Clara (USA), Lehigh University (USA) a College Notre-Dam (Kanada). Bola členkou správnej rady Americkej akadémie diplomacie. Nositeľkou veľkého množstva rôznych čestných vyznamenaní. Výnimočným sa pre diplomatku stal titul Čestný dôstojník zahraničnej služby (1987).



Životopisný film s názvom Shirley Temple: America's Little Darling obletel kiná v roku 1993.



Niekdajšia americká herečka Shirley Temple-Blecková získala aj ocenenie za svoje celoživotné dielo. Cenu Amerického hereckého združenia (SAG) si prevzala 29. januára 2006 v Los Angeles. "Brilantná herečka a verná americká občianka viedla výnimočný a pozoruhodný život," uviedla predsedníčka SAG Melissa Gilbertová.



Shirley Temple-Blecková zomrela 10. februára 2014 vo kalifornskom Woodside (USA). Dožila sa 85 rokov.