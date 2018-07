Osoby, ktoré boli v Amesbury vystavené neznámej látke, sú Briti

Muža a ženu vo veku približne 40 rokov našli v sobotu 30. júna 2018 v bezvedomí v ich dome na ulici Muggleton Road v britskom meste Amesbury v grófstve Wiltshire po tom, čo sa pravdepodobne dostali do kontaktu s neznámou látkou. Dvojicu previezli do okresnej nemocnice v Salisbury. Obaja sú v kritickom stave. Prípad začala v stredu 4. júla vyšetrovať polícia. Akou látkou mala byť dvojica otrávená, úrady zatiaľ neuviedli. Na snímke policajti stoja pred rodinným domom v britskom meste Amesbury 4. júla 2018.

Polícia na tlačovej konferencii zdôraznila, že podľa zdravotníkov nie je širšia verejnosť v ohrození.

Londýn 4. júla (TASR) - Britská polícia v stredu uviedla, že dve osoby, ktoré prišli v meste Amesbury do kontaktu s neznámou látkou a sú v kritickom stave, sú britskí občania. Informovala o tom agentúra AP a televízia Sky News.



Obaja sú z Amesbury, ktoré leží približne 12 kilometrov severne od Salisbury, kde boli začiatkom marca nervovoparalytickou látkou typu novičok otrávení bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Británia z otravy Skripaľovcov obviňuje Rusko.



Polícia pár nemenovala, ale podľa priateľov ide o 45-ročného Charlieho Rowleyho a o rok mladšiu Dawn Sturgessovú. Polícia na tlačovej konferencii zdôraznila, že podľa zdravotníkov nie je širšia verejnosť v ohrození.



Obe osoby našli v sobotu v bezvedomí v ich dome v Amesbury v grófstve Wiltshire v juhozápadnom Anglicku. Previezli ich do okresnej nemocnice v Salisbury. Akou látkou mala byť dvojica otrávená, úrady zatiaľ neuviedli, pričom nie je jasné, či bol spáchaný zločin. Pôvodne sa polícia domnievala, že užili drogy z kontaminovanej dávky, avšak vykonávajú sa ďalšie testy, aby sa zistilo, aká látka im spôsobila problémy.



Polícia tento prípad vyšetruje ako "závažný" a do vyšetrovania sú zapojení aj príslušníci protiteroristického útvaru britskej polície.