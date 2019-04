Ostrovný štát v Indickom oceáne Maldivy si volí nový parlament

Hlavnými súperiacimi politickými subjektmi sú Maldivská demokratická strana, na ktorej čele stojí bývalý prezident republiky, a opozičná koalícia vedená niekdajším prezidentom.

Kolombo 6. apríla (TASR) - Parlamentné voľby sa v sobotu konajú v juhoázijskom štáte Maldivy. Obyvatelia tohto súostrovia ležiaceho v Indickom oceáne majú možnosť od rána 08.00 h miestneho času hlasovať v 493 volebných miestnostiach v Maldivách i štyroch ďalších štátoch sveta. Oprávnených voličov je dovedna 264.000 a do parlamentu si môžu zvoliť 87 kandidátov, sumarizuje agentúra DPA.



Hlavnými súperiacimi politickými subjektmi sú Maldivská demokratická strana (MDP), na ktorej čele stojí bývalý prezident republiky Muhammad Našíd (2008-12), a opozičná koalícia vedená niekdajším prezidentom Abdalláhom Jamínom (2013-18).



Našíd bol na Maldivách prvým demokratickým zvoleným lídrom po tom, čo bol v krajine v roku 2008 zavedený pluralitný politický systém s viacerými stranami.



Súčasný prezident Ibráhím Muhammad Sulih podporuje Maldivskú demokratickú stranu a v piatok - v predvečer volieb - na mítingu v hlavnom maldivskom meste Malé vyzýval voličov, aby MDP volili v záujme zachovania stabilnej vlády.



Nový vládny kabinet by podľa neho mal byť schopný plniť reformy, ktoré on sám obyvateľom svojej krajiny prisľúbil vlani v septembri počas prezidentských volieb, ktoré vyhral.