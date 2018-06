Osuský:V tureckých voľbách boli prípady, keď mohlo dôjsť k ovplyvneniu

Osuský zdôraznil, že vzhľadom na relatívne tesný výsledok prezidentských volieb, to nie je bezvýznamný fakt, keďže od nich sa kvôli prechodu exekutívnej moci na prezidenta odvíja budúcnosť Turecka.

Ankara/Bratislava 25. Júna (TASR) – Voľby v Turecku sprevádzali na niektorých miestach aj problémy, ktoré mohli zapríčiniť ovplyvnenie výsledkov. Pripustil to pre TASR Peter Osuský, ktorý v Ankare ako medzinárodný pozorovateľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dohliadal na priebeh nedeľňajších predčasných prezidentských a parlamentných volieb.



"V mnohých z 'pozorovaných' okrskov prebehli volebné procedúry korektne, no vyskytli sa viaceré prípady, dôsledkom ktorých mohlo byť ovplyvnenie výsledku volieb," povedal v pondelok vedúci stálej delegácie Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE.



Podľa Osuského sa v niektorých okrskoch aj za prítomnosti pozorovateľov podpisovali "prázdne" sumáre výsledkov, a preto "je na pováženie, čo sa prípadne dialo tam, kde pozorovatelia žiadnej z akreditovaných organizácií vôbec neboli".



Osuský zdôraznil, že "vzhľadom na relatívne tesný výsledok prezidentských volieb, to nie je bezvýznamný fakt", keďže od nich sa kvôli prechodu exekutívnej moci na prezidenta odvíja budúcnosť Turecka.



Svoju úlohu mohla podľa Osuského zohrať aj "ťažká nevyváženosť mediálnych príležitostí rôznych kandidátov", pretože väčšina tureckých súkromných televízií a médií je v rukách vlastníkov naklonených aktuálnej vládnej moci.



"Prezident (Recep Tayyip) Erdogan môže mať oprávnený pocit, že za ním nepochybne stojí približne polovica občanov. Implicitne to však znamená, že druhá polovica občanov za ním nestojí. Domnievam sa, že na tento fakt by v nadchádzajúcom období výkonu prezidentskej moci nemal zabúdať," dodal Osuský.



Turecká volebná komisia v noci na pondelok oznámila, že Erdogana v nedeľňajších prezidentských voľbách opätovne zvolili na ďalšie funkčné obdobie už v prvom kole, keď získal "absolútnu väčšinu" platných hlasov.