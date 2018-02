Otec študenta väzneného v KĽDR bude na ZOH hosťom Pencea

Mladý Američan sa na súde v KĽDR priznal z pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo mal byť potrestaný 15-ročným väzením a nútenými prácami.

Washington 5. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence odchádza v pondelok z Washingtonu na šesťdňovú cestu po Ázii, počas ktorej navštívi aj zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu. Jeho cesta sa má menej zameriavať na šport a viac na suseda hostiteľskej krajiny, na Severnú Kóreu. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa slov predstaviteľov Bieleho domu Pence odcestuje do amerického štátu Aljaška, Japonska a Južnej Kórey, aby zaistil, že sa Severná Kórea nedopustí "únosu" olympijských hier. Viceprezident usporiada vlastné symbolické podujatia, na ktorých bude upozorňovať na porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei a na jej ciele v oblasti jadrových zbraní.



Na Aljaške si Pence prehliadne zariadenia raketovej obrany. V Japonsku sa stretne s premiérom Šinzóom Abem a s vojakmi americkej armády. V Kórei navštívi Pence pamätník postavený 46 juhokórejským námorníkom zabitým v roku 2010 pri útoku torpédom, pripisovanom Severnej Kórei, a bude mať aj stretnutia s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.



Pence bude viesť delegáciu USA na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier. Privedie so sebou aj hosťa - otca amerického vysokoškolského študenta Otta Warmbiera, ktorý ako 22-ročný v roku 2017 zomrel krátko po prepustení zo severokórejského väzenia, kde ho vyše 17 mesiacov zadržiavali v súvislosti s obvinením z podvratnej činnosti. Mladý Američan sa na súde v KĽDR priznal z pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo mal byť potrestaný 15-ročným väzením a nútenými prácami.



"Žiaľ, pri tom hroznom a trýznivom zaobchádzaní, ktorému bol náš syn vystavený, keď bol v rukách Severokórejčanov, bolo isté, že to môže mať len takýto smutný koniec, akého sme sa dnes dočkali," vyhlásila vtedy rodina zosnulého.



Americkí predstavitelia uviedli, že Warmbier pred vlaňajším návratom do vlasti utrpel za záhadných okolností poškodenie mozgu. KĽDR však poprela akékoľvek zlé zaobchádzanie s Warmbierom.



Jeho rodičia sedeli v januári v Kongrese s prvou dámou USA, keď prezident Donald Trump prednášal svoju prvú správu o stave únie.