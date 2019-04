OTRAVA JEDLOM: V domove dôchodcov zomreli štyria seniori

Domov v meste Lherm sa prezentoval ako zariadenie so službami vysokej kvality, kde boli k dispozícii profesionálni kuchári, ktorí priamo na mieste varili jedlá regionálnej kuchyne.

Toulouse 1. apríla (TASR) - Predpokladanej otrave jedlom podľahli štyria klienti domova dôchodcov v meste Lherm, ležiacom južne od západofrancúzskeho mesta Toulouse. Vážne zdravotné problémy má ešte 15 ďalších osôb, informovala v pondelok agentúra AFP.



Regionálny úrad pred dohľad nad zdravotníctvom odobral vzorky jedla, ktoré seniori v nedeľu konzumovali. Od obyvateľov domova úradníci tiež zisťujú, čo všetko zjedli.



Námestníčka miestneho prokurátora Marie-Paule Demiguelová pre televíziu BFM potvrdila, že je veľké podozrenie na otravu jedlom. Dodala, že vypočúvaniu podrobia aj personál kuchyne domova dôchodcov.



Toto zariadenie funguje od roku 2006. Má síce štátnu licenciu, ale prevádzkuje ho súkromná firma Korian, ktorá o sebe deklaruje, že má najväčšiu sieť podobných zariadení v Európe. Ide o 800 domovov so 78.000 lôžkami. Domovy sa nachádzajú v piatich európskych krajinách.



Domov v meste Lherm sa prezentoval ako zariadenie so službami vysokej kvality, kde boli k dispozícii profesionálni kuchári, ktorí priamo na mieste varili jedlá regionálnej kuchyne. Do domova sa nedostávala žiadna strava od iných dodávateľov.