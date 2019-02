Ozbrojenci v Burkine zabili duchovného zo Španielska a colníkov

Útoky na severe Burkiny Faso sa začali ešte v roku 2015, odkedy sa rozšírili aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.

Ouagadougou 16. februára (TASR) - Duchovný zo Španielska a štyria colníci prišli o život pri útoku predpokladaných džihádistov v západoafrickom štáte Burkina Faso. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



O zabití duchovného Antonia Césara Fernándeza počas útoku džihádistov medzi štátmi Togo a Burkina Faso píše aj piatková správa mužskej rehole katolíckej cirkvi Saleziáni Don Bosca na Twitteri.



Podľa informácií z prostredia bezpečnostných zložiek v Burkine Faso sa terčom teroristického útoku v piatok okolo 17.00 h miestneho času stala pojazdná colná jednotky, ktorá si zriadila svoje stanovište v obci Nohao neďaleko hranice s Togom, dodala AFP.



Spoločne so 72-ročným duchovným extrémisti zabili aj štyroch colníkov. Na útoku sa podieľala skupina "zhruba 20 ozbrojencov, ktorí potom utiekli do lesa".



Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril v sobotu správou na Twitteri sústrasť "rodine a kolegom misionára Antonia Césara Fernándeza ako aj všetkým obetiam teroristického útoku v Burkine Faso".



Útoky na severe Burkiny Faso sa začali ešte v roku 2015, odkedy sa rozšírili aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom. Burkinská vláda vyhlásila koncom uplynulého roka výnimočný stav v siedmich z 13 samosprávnych oblastí krajiny po tom, ako pri útoku blízko hranice s Mali zahynulo desať žandárov. Útoky predtým otriasli trikrát aj burkinské hlavné mesto Ouagadougou, kde prišlo o život celkove 60 ľudí.



Celkový počet obetí džihádistických útokov v západoafrickom štáte Burkina Faso, ležiacom v srdci oblasti Sahelu, od roku 2015 stúpol už na takmer 300.



Sahel je územie v severnej Afrike na juh od Sahary, ktorú oddeľuje od tropických pralesov. Zahrňuje pás stepí a saván, tiahnuci sa naprieč kontinentom od západu na východ - na území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Sudánu, Etiópie.