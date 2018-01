Ozbrojenci zaútočili na areál organizácie Save the Children: Dve obete

K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).

Kábul 24. januára (TASR) - Najmenej dvoch mŕtvych a 12 zranených si vyžiadal stredajší útok ozbrojencov na areál medzinárodnej humanitárnej organizácie Save the Children v Afganistane. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), uviedla organizácia SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie a vyhodnocovanie džihádistickej propagandy.



Pri útoku, ku ktorému došlo v meste Džalalabad v provincii Nangarhár, zahynul civilista a príslušník afganských bezpečnostných síl, ako aj dvaja militanti, z ktorých jeden bol samovražedný atentátnik a druhého zneškodnila afganská polícia.



Stredajší útok sa začal približne o 09.00 h miestneho času (05.30 SEČ), keď sa pred areálom organizácie Save the Children odpálil samovražedný útočník. Následne do komplexu vniklo množstvo ozbrojencov a došlo k prestrelke s bezpečnostnými silami.



Podľa jedného zo zamestnancov v komplexe pracuje približne 100 ľudí, avšak koľko sa ich tam v čase útoku nachádzalo, nie je známe.