OZBROJENÝ MUŽ zadržiava v obchode v Toulouse rukojemníkov

Miestne úrady zatiaľ totožnosť muža nepoznajú.

Paríž 7. mája (TASR) - Ozbrojený muž vnikol v utorok do obchodu v okrajovej štvrti juhofrancúzskeho mesta Toulouse, kde ako rukojemníkov zadržiava viacero osôb. Informovala o tom agentúra AP.



Miestne úrady zatiaľ totožnosť muža nepoznajú.



Do obchodu so zmiešaným tovarom na predmestí Blagnac, kde k rukojemníckej dráme došlo, vyrazilo špeciálne policajné komando.



Polícia miesto incidentu a jeho okolie uzavrela. Podľa miestnej televízie France 3 chce ozbrojený muž v obchode hovoriť s vyjednávačom.



Podľa denníka Le Figaro v Toulouse ide o nevydarenú ozbrojenú lúpež, ktorá prerástla v rukojemnícku drámu.