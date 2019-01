Altmaier: EÚ ostáva jednotná v súvislosti s návrhom dohody o brexite

Britskí zákonodarcovia v utorok (15. 1.) drvivou väčšinou zamietli dohodu o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Premiérku Mayovú teraz čaká hlasovanie o dôvere.

Berlín/Paríž 16. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) zostáva jednotná v súvislosti s návrhom dohody o brexite, ktorý dosiahla s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Vyhlásil to v stredu nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier vo verejnoprávnej televízii ZDF.



Podstata dohody je podľa neho nemeniteľná. Uviedol tiež, že ak by Británia predložila nové návrhy, EÚ sa bude musieť zaoberať ich možnými dôsledkami.



Altmaier dodal, že je dôležité vyhnúť sa neriadenému brexitu bez dohody. "Nikto v Bruseli alebo Londýne nechce chaos," povedal.



Britskí zákonodarcovia v utorok (15. 1.) drvivou väčšinou zamietli dohodu o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Premiérku Mayovú teraz čaká hlasovanie o dôvere.



Nemecké združenie družstevných bánk (BVR) v tejto súvislosti upozornilo, že britská ekonomika pravdepodobne spomalí v dôsledku neistoty spojenej s brexitom, čo bude mať negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku. Vyzvalo tiež Londýn, aby poskytol jasné informácie a pomohol tak zabrániť ďalším škodám v obchode a hospodárstve.



Z ekonomického hľadiska by bolo najlepším riešením, keby Británia jednostranne stiahla vyhlásenie o brexite, domnieva sa BVR.



Odmietnutie návrhu dohody o brexite v britskom parlamente zvyšuje riziko neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z bloku, čo by malo negatívny dosah na hospodárstvo a finančné trhy, skonštatovala nemecká poisťovňa GDV.



Zatiaľ čo priamy vplyv tvrdého brexitu na nemecký poisťovací sektor by bol obmedzený vďaka už prijatým opatreniam, jeho nepriamy vplyv, ako je oslabenie ekonomiky, by zasiahol trh práce. A úrokové sadzby v Nemecku by pravdepodobne zostali veľmi nízke ešte dlhšie, ako sa očakávalo, dodala GDV.



Nemeckú spoločnosť E.ON, jedného zo šestice veľkých dodávateľov energií v Británii, tiež znepokojujú vyhliadky na neriadený brexit a s tým spojenú neistotu pri podnikaní.



Francúzsko medzitým urýchľuje prípravy na brexit bez dohody, uviedol to zdroj z kancelárie prezidenta Emmanuela Macrona.



Predseda vlády sa vo štvrtok (17. 1.) stretne s kľúčovými ministrami, aby zhodnotili prípravy a urýchlili ich, dodal zdroj.