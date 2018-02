P. Gajdoš v Bruseli deklaroval ambíciu SR zvyšovať výdavky na obranu

Vo štvrtok sa budú ministri venovať vzťahom NATO a EÚ, pokračovaniu misie Rozhodná podpora v Afganistane a príprave nebojovej misie v Iraku.

Brusel/Bratislava 14. februára (TASR) - Slovensko na dvojdňovom rokovaní ministrov obrany 29 členských krajín NATO (14.-15.2.) v Bruseli potvrdilo plnenie svojich rozpočtových záväzkov pre rezort obrany, účasť na aktivitách Aliancie v Pobaltí, pokračovanie na misiách v Afganistane a Iraku a aktivity v rámci PESCO. Uviedol to v stredu minister obrany SR Peter Gajdoš.



Šéf slovenského rezortu obrany spresnil, že ministri pri príprave hlavných tém summitu Severoatlantickej aliancie (11.-12.7.) prerokovali otázky týkajúce sa kolektívnej bezpečnosti Aliancie s dôrazom na zaistenie potrebného finančného rámca. V tejto súvislosti vyjadril radosť, že vláda SR plní svoje záväzky z predošlých summitov NATO vo Walese, Varšave a v Bruseli a uistil spojencov, že do roku 2020 vynaložíme na obranu 1,6 percenta HDP a do cieľového roka 2024 to budú dve percentá HDP.



"Sme dôveryhodným partnerom, tak ako to bolo spomenuté v jednotlivých vystúpeniach generálneho tajomníka Aliancie," poznamenal Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že nikto na Slovensku zo širokého politického spektra nespochybňuje záväzky na zvyšovanie HDP na obranu a s tým spojené modernizačné projekty.



Minister pripomenul, že v rámci debát o adaptovanej veliteľskej štruktúre NATO sa potvrdilo, že Aliancia chce aj týmto krokom dosiahnuť plnenie všetkých úloh, ktoré jej vyplývajú z hľadiska kolektívnej obrany a nových výziev, ako sú terorizmus či migrácia. Dodal, že Slovensko a jeho ozbrojené sily budú na budovaní novej veliteľskej štruktúry plne participovať.



V rámci rokovaní krajín NATO, ktoré sa v Pobaltí zúčastňujú mnohonárodnostnej operácie zameranej na odradenie a odstrašenie, Gajdoš potvrdil, že už v priebehu tohto roka posilníme prápor v Lotyšsku pod vedením Kanady o silu jednej mechanizovanej jednotky.



Vo štvrtok sa budú ministri venovať vzťahom NATO a EÚ, pokračovaniu misie Rozhodná podpora v Afganistane a príprave nebojovej misie v Iraku.



Gajdoš uviedol, že sa chce pochváliť našimi úlohami v rámci PESCO, čiže Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ v oblasti obrany. Ide o projekt nepriamej delostreleckej podpory, ktorý je v žargóne EÚ známy aj ako EuroArtillery. Pripomenul, že minulý týždeň sa konalo rokovanie všetkých účastníckych strán, pričom sa do projektu hlásia aj ďalšie krajiny z NATO. Zdôraznil, že ide o budovanie spoločných spôsobilostí EÚ aj NATO, tento projekt nenahrádza podobné aktivity Aliancie.



K misiám NATO v Afganistane a Iraku Gajdoš uviedol, že naši vojaci budú pokračovať vo výcvikovej operácii v Afganistane, kým to bude potrebné. Pre výcvikovú misiu v Iraku vláda SR schválila vyslanie 25 vojenských inštruktorov. Tí sa aj tohto roku, podobne ako vlani, budú podieľať na odbornej príprave irackých odmínovačov, pričom im predstavili aj odmínovací systém Božena, a na opravách vojenskej techniky sovietskeho typu.



"Verím, že to bude úspešná misia, úspešný výcvik a príprava irackých ozbrojených síl na zabezpečenie budovania spôsobilostí vlastnej obrany," povedal minister Gajdoš.



Spravodajca TASR Jaromír Novak