P. Porošenko bude aj naďalej trvať na vyslaní misie OSN do Donbasu

Kyjev 28. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v stredu uviedol, že Ukrajina bude aj naďalej trvať na rozmiestnení mierových jednotiek OSN v Donbase za podmienok prijateľných pre Kyjev. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



"Za prioritu pokladáme mierové politické a diplomatické riešenie obnovenia územnej celistvosti (Ukrajiny). Budeme dodržiavať minské dohovory a vytrvalo žiadať o vyslanie mierovej misie OSN za podmienok prijateľných pre Ukrajinu. Mierová misia je dôležitou súčasťou obnovenia zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezávislosti našej krajiny. Túto iniciatívu som oznámil vo februári 2015 a, bohužiaľ, až teraz získava čoraz väčšiu podporu zo strany našich partnerov," povedal na výročnej tlačovej konferencii v Kyjeve ukrajinský prezident.



Porošenko ďalej oznámil, že Ukrajina očakáva v najbližších týždňoch prvú dodávku obranných prostriedkov zo Spojených štátov.



"Prvá dodávka zbraní (z USA) by sa mala uskutočniť v priebehu niekoľkých týždňov," uviedol Porošenko. Dodal, že na základe dohôd s americkými partnermi sa uskutoční niekoľko dodávok obranných prostriedkov vrátane komplexov na detekciu výstrelov, prostriedkov elektronickej vojny či systémov protiraketovej obrany, pričom vyzdvihol najmä význam systémov detekcie výstrelov napomáhajúcich znižovanie strát v prvej línii.



Na stredajšej tlačovej konferencii Porošenko tiež uviedol, že nebude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré by sa mali konať najneskôr v roku 2019.



"Ďalšia senzačná správa. Rozhodne nebudem kandidovať v parlamentných voľbách. Mám len jedného spojenca, a tým je ukrajinský ľud. A politické strany - som rád, že ich máme, a držím im palce, ale teraz to nie je moja agenda," povedal Porošenko podľa televízie 112 Ukrajina.