Pablo Iglesias sa vzdal požiadavky na kreslo v španielskej vláde

Madrid 20. júla (TASR) - Líder španielskej krajne ľavicovej strany Môžeme (Podemos) Pablo Iglesias ustúpil zo svojej požiadavky na kreslo v budúcej španielskej vláde, aby uľahčil vytvorenie koalície so Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza. Informovali o tom agentúra AP a denník El Mundo na svojej webovej stránke.



Zástupkyňa generálneho tajomníka PSOE Adriana Lastraová Fernándezová v sobotu vyjadrila presvedčenie, že Sánchezova dočasná vláda dosiahne pred budúcotýždňovým hlasovaním o dôvere koaličnú dohodu s Podemos.



Rokovania s Podemos podľa socialistov neviedli nikam, až kým sa líder krajne ľavicovej strany Iglesias v piatok nevzdal svojej požiadavky na kreslo v budúcej vláde.



Sánchez už predtým vyhlásil, že je ochotný vstúpiť do koalície s Podemos, pokiaľ Iglesias nebude členom vlády. Dôvodom sú podľa premiérových slov názorové rozdiely v súvislosti s nezávislosťou Katalánska, s ktorou PSOE nesúhlasí.



Koncom apríla Sánchezovi socialisti (PSOE) vyhrali parlamentné voľby, v ktorých však získali len 123 mandátov, takže v 350-člennom parlamente nemajú väčšinu.



Na to, aby bol Sánchez parlamentom znovu potvrdený vo funkcii predsedu vlády, potrebuje v utorkovom hlasovaní podporu 42 poslancov Podemos, ako aj podporu poslancov malých regionálnych strán.



V prípade neúspechu mu v druhom hlasovaní 25. júla bude na potvrdenie vo funkcii postačovať jednoduchá väčšina.