Páchateľ lúpeže v Rakúsku ušiel na vozidle so zahraničným číslom

Scharndorf 21. októbra (TASR) - Rakúska polícia pokračuje v zatiaľ neúspešnom pátraní po lupičovi, ktorý cez otvorené okno prenikol v nedeľu ráno do obytného domu staršieho manželského páru v Scharndorfe v okrese Bruck an der Leitha a ohrozoval poškodených strelnou zbraňou. Žene spôsobil pri tom ľahšie zranenia úderom do zátylka.



Z miesta činu ušiel muž, ktorý mal mať korpulentnú postavu, strnisko na tvári a ktorý mal v čase činu na sebe modré džínsy a sveter s kapucňou tmavej farby, na staršom osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom sivej alebo modrej farby. Pri brutálnom prepade ukoristil finančnú hotovosť a odniesol si aj šperky.



Prepadnutých manželov zavrel pred opustením miesta činu v ich dome.



Informovali o tom tlačová agentúra APA i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Policajti našli pri pátraní zatiaľ iba odhodené, predtým odcudzené peňaženky manželov, avšak prázdne, a to v asi 15 km od miesta činu vzdialenom Hainburgu.