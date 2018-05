Páchateľ z Paríža na videu údajne prisahal vernosť vodcovi IS

Francúzske úrady uviedli, že útočník bol 20-ročný francúzsky občan Chamzat Azimov narodený v ruskej republike Čečensko.

Paríž 14. mája (TASR) - Tlačová agentúra Islamského štátu zverejnila video, na ktorom by mohol byť muž podozrivý zo sobotňajšieho útoku nožom v centre Paríža, ako prisahá vernosť vodcovi tejto extrémistickej organizácie abú Bakrovi Baghdádímu. Informovala o tom agentúra AP.



Na videozáznam upozornila súkromná americká organizácia SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie džihádistickej propagandy.



Páchateľa parížskeho útoku pri jeho sobotňajšom besnení zastrelila polícia po tom, ako pobodal piatich ľudí, jedného z nich smrteľne.



Francúzske úrady uviedli, že útočník bol 20-ročný francúzsky občan Chamzat Azimov narodený v ruskej republike Čečensko. Nemohli však potvrdiť, či ide o osobu z približne dvojminútového videa, ktoré zverejnila agentúra Amák pravdepodobne až po páchateľovom zabití.



Muž na videu hovorí po francúzsky, pričom tvár má okrem očí zakrytú. Obviňuje Francúzsko za jeho úlohu v medzinárodnej koalícii, ktorá pod vedením USA bojuje proti IS.



"Ak chcete, aby sa [útoky] skončili, vyviňte tlak na vládu," uvádza muž na videu. Okrem toho vyzýva moslimov v Európe, aby "podnikali akcie v krajine neveriacich", ak nemôžu vycestovať do rozpadajúceho sa kalifátu v Iraku a Sýrii, ktorý rozdrvili koaličné sily.



Organizácia SITE Intelligence Group nedokázala overiť autenticitu videozáznamu.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu na Twitteri uviedol, že najnovší útok v Paríži ho veľmi zarmútil. "V určitom okamihu si štáty budú musieť otvoriť oči a zistiť, čo sa naozaj deje," napísal. "Tento druh choroby a nenávisti nie je kompatibilný s milujúcou, pokojnou a úspešnou krajinou! Je potrebné urobiť zmeny v našom myšlienkovom procese, ktorý sa týka teroru."



Podľa agentúry DPA nie je celkom jasné, čo mal Trump na mysli. Jeho vláda sa však usilovala zakázať vstup do USA ľuďom z rôznych krajín s moslimskou väčšinou a Trump často spájal moslimských migrantov s terorizmom, pripomína DPA.