Páchateľovi útokov v New Yorku a New Jersey vymerali doživotné tresty

New York 13. februára (TASR) - Niekoľko doživotných trestov odňatia slobody vymeral v utorok federálny súd na Manhattane páchateľovi bombových útokov v newyorskej štvrti Chelsea a v štáte New Jersey zo septembra 2016.



Federálna prokuratúra na súde uviedla, že Ahmad Khan Rahimi nepreukázal ľútosť, je "hrdý na to, čo urobil, opovrhuje americkým justičným systémom a je stále oddaný teroristickej ideológii". Vo väznici sa dokonca snažil zradikalizovať spoluväzňov. Poskytoval im kópie teroristickej propagandy a džihádistické materiály vrátane prejavov niekdajšieho vodcu al-Káidy Usámu bin Ládina.



Ahmad Khan Rahimi, Američan afganského pôvodu, podľa agentúry AP zranil 30 ľudí vo štvrti Chelsea newyorského Manhattanu, pričom o niekoľko blokov ďalej sa našiel nevybuchnutý tlakový hrniec.



V pobrežnom meste Seaside Park v New Jersey zase vybuchla pred charitatívnymi pretekmi rúrková bomba, ale nikoho nezranila. Ďalších päť výbušných zariadení našli v sobotu v odpadkovom koši na železničnej stanici v meste Elizabeth, kde žije Rahimi a jeho rodina. Jedno pri skúmaní robotom explodovalo.



Kým bol Rahimi zadržaný, podarilo sa mu zasiahnuť jedného policajta do ruky, druhého trafil do brucha, mal ale oblečenú nepriestrelnú vestu. Samotný útočník bol postrelený do nohy a po zásahu bol ošetrený v univerzitnej nemocnici v Newarku.



Vyšetrovatelia prišli na stopu Rahimimu na základe analýzy záberov z New Yorku, ktoré ho zachytávajú pri ukladaní náloží. Jeho odtlačky sa podľa denníka New York Times našli na tlakovom hrnci, ktorý použil pri zostrojení bomby.



Podľa dostupných informácií nebol Rahimi do svojho zatknutia vedený v žiadnej databáze podozrivých teroristov. Televízia BBC uviedla, že v roku 2014 bol nakrátko zadržaný po domácej hádke, pri ktorej bodol jednu osobu do nohy.



Rahimi prišiel do USA v roku 1995 a americké občianstvo získal podľa televízie MSNBC v roku 2011. Jeho rodina zriadila v meste Elizabeth reštauráciu rýchleho občerstvenia s názvom First American Fried Chicken, ktorá mala byť častým zdrojom sporov so susedmi, pretože v rozpore s povolením mala otvorené 24 hodín denne. Rodina podala v roku 2010 žalobu za diskrimináciu, súdny spor však prehrala.



V reštaurácii pracoval aj Ahmad Khan Rahimi. Veľa jej zákazníkov ho opísalo ako milého a priateľského človeka. Rahimiho otec Mohammad pre NBC News uviedol, že nemá poňatia o tom, čo jeho syn plánoval.



New York Times citoval susedov Rahimiovcov, podľa ktorých Ahmad pred niekoľkými rokmi odišiel do Afganistanu, kde sa radikalizoval. Jeho priateľ z detstva agentúre Reuters povedal, že po návrate "zvážnel", nechal si narásť bradu a začal sa inak obliekať. Tieto tvrdenia sa však zatiaľ oficiálne nepotvrdili.