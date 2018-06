Padla posledná bašta islamistov na východe Líbye, oznámil Haftar

Derna s približne 125.000 obyvateľmi bola poslednou baštou islamistov na východe Líbye.

Tripolis 29. júna (TASR) - Jednotky Líbyjskej národnej armády (LNA) obsadili východolíbyjské prístavné mesto Derna, ktoré predtým ovládali islamisti. Oznámil to v noci na piatok veliteľ LNA Chalífa Haftar.



"S hrdosťou oznamujeme oslobodenie Derny, mesta drahého všetkým Líbyjčanom. A pri tejto príležitosti blahoželáme našim ľuďom v Derne," uviedol v televíznom prejave Haftar, veliteľ LNA lojálnej vláde sídliacej na východe krajiny.



Ako poznamenala agentúra DPA, Derna s približne 125.000 obyvateľmi bola poslednou baštou islamistov na východe Líbye. Mesto dosiaľ ovládala koalícia islamistických milícií známa ako Rada (šúrá) mudžáhidov v Derne. Haftar spustil oslobodzovaciu akciu začiatkom mája.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré podporila aj Severoatlantická aliancia. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího, ktorý počas neho zahynul. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise na západe krajiny s vládou v meste Tobruk ležiacom na východe.