PADOL REKORD: Etiópia vysadila za deň vyše 200 miliónov stromov

Addis Abeba 29. júla (TASR) - Etiópčania vysadili v pondelok viac než 200 miliónov stromov, čím pokorili doterajší svetový rekord v počte stromov vysadených za jediný deň. Ambiciózny projekt etiópskeho premiéra Abiyho Ahmeda má pomôcť s obnovou scenérie tejto africkej krajiny, ktorú podľa expertov pustošia odlesňovanie i klimatická zmena, informuje agentúra AP.



Etiópska mediálna spoločnosť Fana Broadcasting Corporate oznámila, že do pondelňajšieho popoludnia bolo v krajine vysadených 224 miliónov stromčekov. Krajina tak prekonala svoj pôvodný cieľ vysadiť za jeden deň prinajmenšom 200 miliónov stromov a pokorila tiež svetový rekord, ktorý predtým držala India, uvádza agentúra DPA.



Kancelária premiéra zverejnila ešte v pondelok ráno na Twitteri príspevok, v ktorom napísala, že Etiópia sa v tento deň pokúsi pokoriť svetový rekord a že si na to vymedzila 12 hodín, ktorých odpočet sa práve začal.



Pre toto podujatie bolo v pondelok zatvorených viacero škôl i vládnych úradov. Samotný premiér Abiy Ahmed vysadil strom v meste Arba Minch na juhu Etiópie a svojich spoluobčanov vyzval, aby taktiež "vyšli von a zanechali po sebe vlastnú stopu".



Do pondelňajšieho vysádzania stromov sa okrem bežných Etiópčanov zapojili aj rôzne medzinárodné organizácie či podnikateľská komunita. Ich cieľom bolo okrem iného aj prekonať rekord 66 miliónov stromov, ktoré za 12 hodín počas jediného dňa v roku 2017 vysadila India.



Či hromadné vysádzanie stromov v Etiópii sleduje aj Guinnessova kniha rekordov, nie je zrejmé. Premiér Abiy Ahmed však agentúre AP povedal, že s rátaním vysadených stromov krajine pomáha aj softvér vyvinutý špeciálne na túto príležitosť.



Premiér ešte v máji spustil iniciatívu s názvom Zelené dedičstvo, ktorej cieľom je od mája do októbra vysadiť v krajine viac ako štyri miliardy stromov. Miestne poľnohospodárske úrady informovali, že dosiaľ bolo v takmer všetkých častiach tejto východoafrickej krajiny vysadených vyše 2,6 miliardy stromov.



Podľa organizácie Farm Africa, ktorá sa v Etiópii zaoberá lesným hospodárstvom, sú dosiaľ zalesnené len menej než štyri percentá krajiny. To predstavuje obrovský pokles oproti 30 percentám, ktoré v Etiópii pokrývali lesy koncom 19. storočia. Ako príčiny rýchleho odlesňovania tejto východoafrickej krajiny sa zvyknú uvádzať rýchlo rastúca populácia, potreba väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy, neudržateľné využívanie lesov či klimatická zmena.