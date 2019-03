Pakistan čiastočne opäť otvoril svoj vzdušný priestor

Úrad pakistanského civilného letectva vo vyhlásení uviedol, že obnovil všetky vnútroštátne a medzinárodné lety do miest Karáči, Islamabad, Pešávar a Kvéta. Obnovené sú aj lety z týchto miest.

Islamabad 1. marca (TASR) - Pakistan v piatok čiastočne opäť otvoril svoj vzdušný priestor pre lety do štyroch významných miest v krajine. Informovala o tom agentúra AP s tým, že ide o ďalší znak deeskalácie napätých vzťahov s Indiou.



Úrad ďalej informoval, že ďalšie letiská vrátane jedného v meste Láhaur pri hraniciach s Indiou zostávajú uzatvorené až do 4. marca.



Napätie medzi Pakistanom a Indiou - dvoma jadrovými mocnosťami - začalo eskalovať v stredu, keď Islamabad uviedol, že pakistanská armáda zostrelila dve indické lietadlá a zajala jedného pilota. Pakistan reagoval uzatvorením svojho vzdušného priestoru.



Pakistanský premiér Imrán Chán vo štvrtok vyhlásil, že zajatého indického pilota v piatok prepustia, pričom tento krok označil za "gesto mieru".