Pakistan: India vyvoláva hystériu, jej rétorika môže viesť k vojne

Pakistanská armáda tvrdí, že indické lietadlá v utorok narušili v spornom regióne Kašmír vzdušný priestor Pakistanu.

Naí Dillí/Islamabad 26. februára (TASR) - Pakistanský prezident Árif Alví v utorok vyhlásil, že Naí Dillí vyvoláva hystériu v súvislosti s nedávnym útokom teroristov na príslušníkov indickej polovojenskej polície v Kašmíre. Rétorika Indie môže podľa jeho slov viesť k vojne. Informovala o tom agentúra AP.



Pakistanský prezident to uviedol počas príhovoru na medzinárodnej konferencii o médiách a konfliktoch, pričom sa však priamo nevyjadril k utorkovému náletu stíhačiek indickej armády na tábor teroristov pri tzv. kontrolnej línii v pakistanskej časti regiónu Kašmír.



Dvanásť indických stíhačiek Mirage 2000 zhodilo počas tohto náletu na tábor teroristov z hnutia Džaiše Mohammad niekoľko 1000-kilogramových laserom navádzaných bômb a úplne ho zničilo, informovala agentúra ANI s odvolaním sa na indické vzdušné sily.



Pakistanská armáda však podľa agentúry Reuters tvrdí, že indické lietadlá v utorok narušili v spornom regióne Kašmír vzdušný priestor Pakistanu. Mali preniknúť do sektora Muzaffarábad, kde zhodili bomby, ktoré nikoho nezranili ani nespôsobili škody, uviedol na Twitteri hovorca pakistanskej armády.



Operácia indického letectva bola podľa indickej televízie NDTV odpoveďou práve na samovražedný útok, pri ktorom 14. februára v indickej časti Kašmíru zahynulo viac ako 40 príslušníkov indickej polovojenskej polície. K útoku sa vtedy prihlásila islamistická skupina Džaiše Mohammad sídliaca v Pakistane. India tvrdí, že Pakistan túto skupinu podporuje, a vyzvala Islamabad, aby voči nej zasiahol.



Peking medzitým podľa agentúry AFP vyzval prostredníctvom hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchanga obe krajiny, aby v napätej situácii "preukázali umiernenosť".



Čína je blízkym spojencom Pakistanu, pričom do tejto juhoázijskej krajiny v posledných rokoch investovala miliardy dolárov v súvislosti s projektom Čínsko-pakistanského ekonomického koridoru (CPEC).