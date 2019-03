Pakistan prepustil zadržaného indického pilota

Pakistanský premiér Imrán Chán vo štvrtok vyhlásil, že zajatého indického pilota prepustia ako gesto mieru.

Islamabad 1. marca (TASR) - Pakistan v piatok na hraničnom priechode v provincii Pandžáb odovzdal Indii jej pilota zajatého v stredu, keď pakistanské vzdušné sily zostrelili jeho vojenské lietadlo. Prepustili ho o niekoľko hodín neskôr, ako bolo plánované, uviedla agentúra AFP s tým, že pod okom mal podliatinu.



Podľa indickej agentúry ANI sa termín odovzdania pilota menil dvakrát. Indická strana žiadala, aby sa mohol vrátiť špeciálnym letom, na ktorý ale Islamabad neudelil povolenie.



Napätie medzi Pakistanom a Indiou — dvoma jadrovými mocnosťami — začalo eskalovať v stredu, keď Islamabad uviedol, že pakistanská armáda zostrelila v oblasti Kašmíru dve indické lietadlá, bombardujúce tábory islamistov, a zajala jedného pilota.



Pakistanský premiér Imrán Chán vo štvrtok vyhlásil, že zajatého indického pilota prepustia ako "gesto mieru".



Pakistan v piatok čiastočne opäť otvoril svoj vzdušný priestor pre lety do štyroch významných miest v krajine. Úrad pakistanského civilného letectva vo vyhlásení uviedol, že obnovil všetky vnútroštátne a medzinárodné lety do miest Karáči, Islamabad, Pešávar a Kvéta. Obnovené sú aj lety z týchto miest.



Úrad ďalej informoval, že ďalšie letiská vrátane jedného v meste Láhaur pri hraniciach s Indiou zostávajú uzatvorené až do 4. marca.



India a Pakistan viedli už dve vojny o Kašmír, odkedy v roku 1947 získali nezávislosť od Británie. Islamabad i Naí Dillí si nárokujú celý tento himalájsky región, v ktorého indickej časti bojujú povstalci od roku 1989 za nezávislosť alebo pripojenie k Pakistanu. Povstanie si už vyžiadalo desaťtisíce životov.