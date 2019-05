Pakistan vyzýva USA a Irán na zachovanie zdržanlivosti

Pakistan je od roku 2001 významným spojencom USA v tzv. vojne proti teroru, zároveň si však zachováva dobré vzťahy aj so susedným Iránom.

Islamabad 17. mája (TASR) - Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo vo štvrtok Spojené štáty a Irán na zachovanie zdržanlivosti a riešenie všetkých vzájomných sporov prostredníctvom rokovaní, aby sa vyhli konfliktu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hovorca pakistanského rezortu diplomacie Mohammad Fajsál na tlačovej konferencii zhodnotil najnovší vývoj v regióne Perzského zálivu ako znepokojivý. Rozhodnutie Washingtonu "nasadiť lietadlovú loď a bombardéry" je podľa neho ďalším príspevkom k "napätiu a neistej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe".



Islamabad očakáva od všetkých strán, že budú preukazovať zdržanlivosť, keďže prípadný "zle vypočítaný krok môže prerásť do veľkorozmerného konfliktu", upozornil Fajsál.



Pakistan je od roku 2001 významným spojencom USA v tzv. vojne proti teroru, zároveň si však zachováva dobré vzťahy aj so susedným Iránom. Blízke vzťahy má Pakistan taktiež so Saudskou Arábiou, ktorá je regionálnym súperom Iránu, pričom Islamabad zohráva medzi Rijádom a Teheránom vyvažujúcu úlohu, poznamenala AP.



Biely dom nariadil tento mesiac presun lietadlovej lode a bombardérov do oblasti Perzského zálivu, aby boli pripravené odpovedať na prípadný útok vedený Teheránom, ktorý by bol namierený proti americkým záujmom alebo spojencom v danom regióne.



Irán minulý týždeň oznámil, že čiastočne odstúpi od medzinárodnej dohody o svojom jadrovom programe z roku 2015. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel. Spojené štáty pritom od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, načo zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vylúčil vo štvrtok rozhovory so Spojenými štátmi s cieľom znížiť stupňujúce sa napätie medzi oboma krajinami.