Za útok na autobus s vojakmi v Pakistane sú zodpovední teroristi

Islamabad 20. apríla (TASR) - Ozbrojenci, ktorí vo štvrtok nadránom prepadli v pakistanskej provincii Balúčistán autobus a usmrtili 14 príslušníkov pakistanských ozbrojených síl, prišli do Pakistanu z Iránu, uviedol v sobotu pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší, ktorého citovala agentúra AFP.



Medzi obeťami štvrtkového incidentu, keď približne 20 ozbrojencov spustilo paľbu na autobus s príslušníkmi pakistanských bezpečnostných síl smerujúci do mesta Karáči, je desať príslušníkov vojenského námorníctva, traja príslušníci vzdušných síl a jeden člen pobrežnej stráže.



Pakistan má podľa Kurajšího dôkazy, že "teroristické oddiely", ktoré útok uskutočnili, "majú výcvikové a logistické tábory na iránskom území ležiacom na hranici s Pakistanom".



"Tieto dôkazy, na základe ktorých je možné podať žalobu, sme predložili Iránu po riadnom overení a identifikácii miest, kde sa uvedené tábory nachádzajú. Na živly zapojené do tohto útoku sme iránske úrady jednoznačne upozornili."



"Pakistan dúfa, že Irán bezodkladne prijme opatrenia proti týmto jednotkám balúčskych teroristov," povedal Kurajší v súvislosti s telefonickým rozhovorom s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom, s ktorým hovoril po štvrtkovom incidente.



Balúčistán, ktorý je najväčšou a najnestabilnejšou pakistanskou provinciou ležiacou v blízkosti hraníc s Afganistanom a Iránom, je operačným priestorom viacerých džihádistických skupín vrátane Talibanu a al-Káidy. Okrem nich tam pôsobia militanti z radov etnických Balúčov, ktorých cieľom je vytvoriť v tejto časti Pakistanu autonómnu alebo nezávislú oblasť.