Zať expremiéra Šarífa si začal odpykávať väzenský trest za korupciu

Islamabad 9. júla (TASR) - Zať pakistanského premiéra Naváza Šarífa nastúpil v pondelok do väzenia, kde si začal odpykávať ročný trest za korupciu. V rovnakej kauze odsúdili aj samotného Šarífa a jeho dcéru, ktorí sú však zatiaľ v zahraničí, informovala agentúra AP.



Za trestné činy spojené s medzinárodným škandálom Panama Papers odsúdili minulý piatok (6.7.) Šarífovho zaťa Mohammada Safdara na rok väzenia. V nedeľu ho vzali do väzby a v pondelok nastúpil na výkon trestu.



Bývalého premiéra v tom istom procese odsúdili v neprítomnosti na desať rokov, zatiaľ čo jeho dcéru Marjam na sedem rokov odňatia slobody. Obaja sa však momentálne nachádzajú v Londýne, kde sa lieči na rakovinu Šarífova manželka.



Naváz Šaríf označil verdikt špecializovaného protikorupčného tribunálu za politicky motivovaný a má v úmysle sa voči nemu odvolať. Jeho dcéra však avizovala, že sa v piatok 13. júla spoločne s otcom vrátia naspäť do vlasti.



Očakáva sa, že expremiéra prídu v piatok privítať jeho priaznivci z celého Pakistanu, avšak že ho ihneď po prílete zatknú. Má však ešte možnosť požiadať o prepustenie na kauciu, rovnako ako jeho zať i dcéra.



Škandál Panama Papers z roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.



Najvyšší pakistanský súd zbavil Šarífa, trojnásobného premiéra krajiny, funkcie ministerského predsedu v júli 2017 pre podozrenia z korupcie. Bývalý šéf kabinetu si však naďalej udržal vplyv v pakistanskej politike.