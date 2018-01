Pakistanská armáda začala so záchranou horolezcov v Himalájach

Uviazli na himalájskom štíte Nanga Parbat v nadmorskej výške 7000 metrov.

Islamabad 27. januára (TASR) - Dva vrtuľníky pakistanskej armády začali v sobotu operáciu zameranú na záchranu dvoch európskych horolezcov, ktorí uviazli na himalájskom štíte Nanga Parbat v nadmorskej výške 7000 metrov. Informovali o tom pakistanskí predstavitelia.



Karrar Hajdrí, šéf Pakistanskej federácie alpinizmu a horolezectva, uviedol, že štyroch dobrovoľníkov z poľskej expedície vyviezli vrtuľníkmi do základného tábora na vrchu Nanga Parbat a potom ich spustili do blízkosti oboch uviaznutých horolezcov, Tomasza Mackiewicza z Poľska a Elisabeth Revolovej z Francúzska.



Štít Nanga Parbat vysoký 8126 metrov je deviatym najvyšším vrchom na svete.



Hajdrí dodal, že dobrovoľníci oboch horolezcov spozorovali a začali liezť smerom k nim - budú sa snažiť k nim dostať v sobotu do zotmenia.



Mackiewicz sa údajne nachádza v kritickom stave: trpí snežnou slepotou a akútnou výškovou chorobou, čo je nevoľnosť spôsobená nedostatkom kyslíka. Hajdrí ešte oznámil, že jasnejšie informácie o tom, ako sa horolezcom darí, dostane niekedy v nedeľu ráno.



Hajdrí už skôr povedal, že počasie je zlé, pričom teplota vo výške, kde sa obaja uviaznutí horolezci nachádzajú, dosahuje mínus 60 stupňov Celzia.



Pakistanská armáda vo vyhlásení napísala, že jej dve vojenské helikoptéry začali záchrannú akciu na žiadosť poľského a francúzskeho veľvyslanectva.