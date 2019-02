Pakistanský premiér po zostrelení lietadiel ponúkol Indii dialóg

K najhoršiemu útoku na indické sily od začiatku kašmírskeho povstania v roku 1989 sa prihlásila islamistická skupina Džaiše Mohammad so základňou v Pakistane.

Islamabad 27. februára (TASR) - Pakistanský premiér Imrán Chán vyzval v stredu svojho indického kolegu Naréndru Módího na rokovania po tom, ako obe krajiny oznámili, že si vzájomne zostrelili vojenské lietadlá. Podľa jeho slov, ktoré citovali agentúry AP a AFP, by vojna nikomu neprospela a mal by preto "prevážiť zdravý rozum".



"Ešte raz prizývam Indiu k rokovaciemu stolu... Sadnime si spolu, aby sme našli riešenie," povedal v televíznom príhovore Chán, ktorý už v minulosti vyzýval na dialóg s Naí Dillí. Opätovne tiež prisľúbil, že Pakistan bude spolupracovať s Indiou pri hľadaní páchateľov bombového útoku zo 14. februára, pri ktorom v spornom regióne Kašmír zahynulo vyše 40 príslušníkov indickej polovojenskej polície.



K najhoršiemu útoku na indické sily od začiatku kašmírskeho povstania v roku 1989 sa prihlásila islamistická skupina Džaiše Mohammad so základňou v Pakistane. India obviňuje Pakistan, že tejto skupine poskytuje útočisko, čo však druhá strana odmieta. Samovražedný útočník pochádza z časti Kašmíru kontrolovanej Indiou.



Pakistanská armáda oznámila, že v spornom regióne Kašmír v stredu zostrelila dve indické vojenské lietadlá, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Pakistanu. Jedno z lietadiel sa podľa nej zrútilo do časti Kašmíru kontrolovanej Pakistanom, zatiaľ čo druhé dopadlo na indickú stranu. Pakistan tiež informoval o zajatí dvoch indických pilotov.



India následne priznala stratu jedného zo svojich lietadiel pri strete so vzdušnými silami Pakistanu, avšak tvrdí, že zostrelené bolo i jedno pakistanské lietadlo. Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí v Naí Dillí zásah utrpela pakistanská stíhačka nasadená pri operácii, ktorej terčom boli "vojenské zariadenia na indickej strane" hranice. Islamabad informáciu o zostrelení svojho lietadla poprel. Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, podľa ktorého pakistanské vzdušné sily podnikli cezhraničné "údery" cielené na "nevojenský" objekt.



Podľa zdrojov AFP narušili vzdušný priestor nad indickou časťou Kašmíru pakistanské stíhačky, ktoré však boli donútené vrátiť sa cez faktickú hranicu pretínajúcu toto sporné územie. Pri návrate údajne zhadzovali bomby. Incident sa odohral deň po tom, ako indické vzdušné sily uskutočnili nálet v Pakistane, ktorého terčom bol podľa Indie výcvikový tábor skupiny Džaiše Mohammad. Pakistan prisľúbil po tomto nálete odvetu.



Hovorca pakistanskej armády v stredu vyhlásil, že Pakistan "nechce eskaláciu a nechce postupovať smerom k vojne". Vyhlásenie v podobnom duchu vydala taktiež indická ministerka zahraničných vecí Sušamá Svarádžová. Nálet v časti Kašmíru kontrolovanej Pakistanom označila za "preventívny" zásah proti "teroristickej infraštruktúre" s cieľom zabrániť ďalšiemu útoku na Indov.



India a Pakistan — dve jadrové veľmoci — viedli už dve vojny o Kašmír, odkedy v roku 1947 získali nezávislosť od Británie. Islamabad i Naí Dillí si nárokujú celý tento himalájsky región, v ktorého indickej časti bojujú povstalci od roku 1989 za nezávislosť alebo pripojenie k Pakistanu. Povstanie si už vyžiadalo desaťtisíce životov.



Na zastavenie ďalšej eskalácie medzi Indiou a Pakistanom vyzvali v stredu aj Čína, Nemecko a Turecko.