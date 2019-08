Pakistanský premiér vyjadril podporu obyvateľom indickej časti Kašmíru

Imrán Chán to vyhlásil pred výročným príhovorom pri príležitosti stredajšieho pakistanského Dňa nezávislosti.

Islamabad 14. augusta (TASR) - Pakistanský premiér Imrán Chán adresoval v stredu obyvateľom indickej časti Kašmíru uistenie, že podporuje ich právo na sebaurčenie. Píše o tom agentúra AP.



Chán to vyhlásil pred výročným príhovorom pri príležitosti stredajšieho pakistanského Dňa nezávislosti, keď zároveň ostro odsúdil rozhodnutie Indie z 5. augusta, ktorým bola zrušená autonómia prevažne moslimského štátu Džammú a Kašmír.



V snahe vyjadriť solidaritu s indickými Kašmírčanmi navštívil Chán v stredu Pakistanom kontrolovanú časť Kašmíru ešte predtým, ako prednesie pred parlamentom výročný prejav, v ktorom chce odsúdiť porušovanie ľudských práv v indickej časti tohto regiónu.



Islamabad už v súvislosti so zrušením autonómie indického štátu Džammú a Kašmír vyzval na bezodkladné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) s poukazom na to, že predmetné rozhodnutie Naí Dillí je hrozbou pre medzinárodný mier a môže viesť k etnickým čistkám a genocíde. Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz ako šéf diplomacie predsedníckej krajiny BR OSN už avizoval, že členovia Rady budú o tejto otázke diskutovať.



Pakistanský prezident Árif Alví, počas osláv Dňa nezávislosti v Islamabade na margo vzniknutej situácie vyhlásil, že jeho krajina "Kašmírčanov neopustí".



Historické územie Kašmíru je rozdelené prevažne medzi Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región. V indickom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.



Najmenšiu časť historického Kašmíru s názvom - Aksai Čin - ovláda napriek indickým nárokom Peking. Pakistan čínsku zvrchovanosť nad touto oblasťou uznáva.