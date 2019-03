Palestína kritizuje USA za terminológiu v správe o ľudských právach

Vo svojej najnovšej správe o ľudských právach, ktorá bola zverejnená v stredu, sa Spojené štáty zmieňujú o Golanských výšinách ako o Izraelom kontrolovaných, nie o Izraelom okupovaných.

Rámalláh 14. marca (TASR) - Palestínska samospráva kritizovala Spojené štáty, že vo svojej výročnej správe o stave dodržiavania ľudských práv sa nezmieňuje o Predjordánsku, pásme Gazy a Golanských výšinách ako o okupovaných územiach. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa hovorcu palestínskej samosprávy Nabíla abú Rudajnu je tento prístup Spojených štátov "pokračovaním nepriateľského prístupu americkej administratívy k nášmu palestínskemu ľudu a... je v rozpore so všetkými rezolúciami OSN".



Rudajna vyhlásil, že spomínaná zmena je súčasťou plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na "likvidáciu" palestínskeho problému.



Agentúra AFP pripomenula, že prezident USA Donald Trump v najbližších mesiacoch odhalí svoj mierový plán na urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Očakáva sa to napriek tomu, že palestínske vedenie v roku 2017 zmrazilo svoje kontakty s Washingtonom. Pre tento krok sa Palestínčania rozhodli po tom, ako Trump vyhlásil Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Palestínčania predpokladajú, že Trumpov plán bude koncipovaný v prospech Izraela.



Vo svojej najnovšej správe o ľudských právach, ktorá bola zverejnená v stredu, sa Spojené štáty zmieňujú o Golanských výšinách ako o "Izraelom kontrolovaných", nie o "Izraelom okupovaných".



Ďalšia sémantická zmena, ktorá sa objavila už aj vo vlaňajšej správe, sa tento rok objavila opäť - a to v názve kapitoly "Izrael, Golanské výšiny, západný breh Jordánu a Gaza" namiesto predtým používaného "Izrael a okupované územia".



Ministerstvo zahraničných vecí USA však deklarovalo, že odlišná terminológia neznamená zmenu americkej zahraničnej politiky.



Izrael obsadil Golanské výšiny, západný breh rieky Jordán, východný Jeruzalem a pásmo Gazy v šesťdňovej vojne v roku 1967. Neskôr anektoval aj Golanské výšiny a východný Jeruzalem, čo medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo.



Izrael sa síce z pásma Gazy už stiahol, ale v uplynulých rokoch viedol s palestínskymi militantmi tri vojny a naďalej ponecháva v platnosti blokádu tohto územia. Pokračuje aj v okupácii Západného brehu.