Palestínčan podľahol zraneniam po zrážkach s izraelskou armádou

Gaza 30. marca (TASR) - Pri izraelskej streľbe na hranici s pásmom Gazy zahynul v noci na sobotu 20-ročný Palestínčan. Oznámilo to ráno ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, podľa ktorého muž zomrel po tom, ako ho v oblasti východne od mesta Gazy zasiahol do hlavy úlomok z tankovej strely. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Správa prišla niekoľko hodín pred plánovanými hromadnými protestmi Palestínčanov pri hranici pásma Gazy s Izraelom. Podľa citovaného ministerstva utrpeli pri zrážkach s izraelskou armádou v piatok večer zranenia deviati ďalší protestujúci Gazania.



Izraelská armáda uviedla, že z pásma Gazy niekto hodil výbušné zariadenie smerom k pohraničnej bariére a v reakcii izraelský tank útočil na vojenskú pozíciu radikálneho hnutia Hamas, ktoré v Gaze vládne.



Očakáva sa, že v sobotu popoludní budú na rôznych miestach pri hranici s Izraelom demonštrovať tisíce Palestínčanov z Gazy pri príležitosti prvého výročia začiatku pravidelných protestov, ktorých účastníci žiadajú právo na návrat palestínskych utečencov do domovov v súčasnom Izraeli.



Od začiatku protestov, ktoré často sprevádzali násilnosti, zahynulo pri izraelskej streľbe najmenej 259 Palestínčanov, prevažne v oblasti hranice. Zabití boli aj dvaja izraelskí vojaci.