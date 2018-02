Palestínčan utrpel počas zásahu izraelských vojakov smrteľné zranenie

Velenie izraelskej armády potvrdilo, že izraelskí vojaci počas celého dňa v sobotu v Burkine pátrali po podozrivých, pričom niekoľko osôb zatkli a predviedli na výsluch.

Ramalláh 4. februára (TASR) - Život 19-ročného Palestínčana si v sobotu vyžiadala streľba do davu počas razie izraelských bezpečnostných zložiek v dedine Burkin na severe západného brehu Jordánu. Cieľom ich akcie bolo zatknúť osoby zapletené do nedávnej vraždy rabína z neďalekej židovskej osady.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že mladý muž utrpel strelné zranenie hlavy pri zásahu izraelských vojakov proti skupine asi 200 Palestínčanov. Podľa izraelského servera Ynetnews Palestínčania hádzali do izraelských vojakov kamene. Zranený mladík zomrel po prevoze do nemocnice v Džaníne.



Velenie izraelskej armády potvrdilo, že izraelskí vojaci počas celého dňa v sobotu v Burkine pátrali po podozrivých, pričom niekoľko osôb zatkli a predviedli na výsluch.



Armáda dodala, že počas pátracej operácie použila proti Palestínčanom obvyklé nesmrtiace prostriedky na zvládnutie davu.



Palestínsky Červený polmesiac však informoval, že zranenia ostrou muníciou utrpeli ešte dvaja Palestínčania. Šiesti ďalší Palestínčania boli zranení gumenými projektilmi a 12 osôb malo zdravotné problémy po nadýchaní sa slzotvorného plynu. Stav ôsmich zranených si vyžiadal hospitalizáciu.