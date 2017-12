Palestínčania odvolali svojho veľvyslanca v USA na konzultácie

Stiahnutie veľvyslanca nasleduje viac ako tri týždne po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty uznávajú Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela.

Jeruzalem/Ramalláh 31. decembra (TASR) - Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Malkí nariadil stiahnutie veľvyslanca Palestíny v Spojených štátoch do vlasti na konzultácie, po ktorých sa vráti k svojej bežnej práci. Účelom konzultácií bude prijať rozhodnutia týkajúce sa vzťahov Palestíny s USA v nadchádzajúcom období, informovala v nedeľu BBC s odvolaním sa na palestínsku tlačovú agentúru Wafa.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás následne vyhlásil, že neakceptuje nijaký americký mierový plán na urovnanie konfliktu na Blízkom východe. V reakcii na krok USA prepukli v autonómnom pásme Gazy protesty a násilnosti, pri ktorých doteraz zahynulo 13 Palestínčanov, a to prevažne v zrážkach s izraelskými bezpečnostnými silami.



Valné zhromaždenie OSN prijalo minulý týždeň na svojom mimoriadnom zasadnutí pomerom hlasov 128:9 nezáväznú rezolúciu, v ktorej vyzvalo Spojené štáty, aby stiahli svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Zároveň sa v nej píše, že o postavení Jeruzalema sa môže rozhodnúť len prostredníctvom mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi. Proti rezolúcii bola aj Guatemala, hlasovania sa zdržalo 35 krajín.



Izraelská suverenita nad Jeruzalemom nebola nikdy medzinárodne uznaná a všetky krajiny majú v súčasnosti svoje veľvyslanectvá v Tel Avive. Trump však nariadil rezortu diplomacie, aby začal pracovať na pláne presunu amerického veľvyslanectva do Jeruzalema. Rovnako sa zatiaľ rozhodla iba Guatemala.