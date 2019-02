Palestínčania označili konferenciu o bezpečnosti za konšpiráciu USA

Konferencia, ktorú usporadúvajú Spojené štáty a Poľsko, sa bude konať 13. a 14. februára. Zúčastnia sa na nej ministri z celého sveta.

Rámalláh 7. februára (TASR) - Palestínska vláda vo štvrtok odmietla konferenciu o mieri a bezpečnosti na Blízkom východe, ktorá sa bude konať budúci týždeň vo Varšave, a označila ju za "americkú konšpiráciu". Informovala o tom agentúra AFP.



Konferencia, ktorú usporadúvajú Spojené štáty a Poľsko, sa bude konať 13. a 14. februára. Zúčastnia sa na nej ministri z celého sveta.



Palestínčania pozvanie na konferenciu nedostali v dôsledku prerušenia vzťahov so Spojenými štátmi, hoci by jednou z tém mohol byť aj izraelsko-palestínsky konflikt.



Na konferencii by sa mali zúčastniť izraelský premiér Benjamin Netanjahu, poradcovia amerického prezidenta Jared Kushner a Jason Greenblatt, ako aj minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo.



Palestínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení vo štvrtok označilo konferenciu za "americkú konšpiráciu, ktorej cieľom je, aby si jej účastníci osvojili názory Spojených štátov na problémy v tomto regióne, najmä čo sa týka palestínskej otázky". Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že palestínska vláda bude všetky závery konferencie ignorovať.



Palestínčania odmietajú rokovania s predstaviteľmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odvtedy, ako v decembri 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Východnú časť mesta považujú Palestínčania za hlavné mesto svojho budúceho štátu. Tvrdia, že proizraelský postoj Spojených štátov znamená, že viac nemôžu byť sprostredkovateľom palestínsko-izraelských mierových rokovaní.



Trumpova administratíva niekoľkokrát odložila predstavenie navrhovaného izraelsko-palestínskeho mierového plánu.