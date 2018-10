Palestínčania si opäť posilnili svoj status v OSN

Palestínska samospráva má v súčasnosti v OSN nečlenský štatút pozorovateľa.

New York 17. októbra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v utorok veľkou väčšinou hlasov odhlasovalo rezolúciu, ktorá opäť posilnila postavenie Palestínčanov na pôde svetovej organizácie. Vďaka schválenej rezolúcii budú môcť Palestínčania v roku 2019 prevziať predsedníctvo v skupine rozvojových krajín, známej pod označením G77, informovala v stredu agentúra AP.



Palestínska samospráva má v súčasnosti v OSN nečlenský štatút pozorovateľa. Na to, aby sa v roku 2019 mohla ujať predsedníctva v G77, bola potrebná osobitná rezolúcia Valného zhromaždenia, voči ktorej však vystupovali USA a Izrael.



Podľa nich tento krok len povzbudí Palestínčanov, aby sa usilovali o posilňovanie svojho medzinárodného postavenia bez angažovania sa v mierových rozhovoroch s Izraelom.



Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Jonathan Cohen pred utorňajším hlasovaním vyzval členské krajiny OSN, aby "pomýlený" návrh rezolúcie nepodporili. "Nemôžeme podporiť snahy Palestínčanov o posilňovanie ich štatútu bez priamych (mierových) rokovaní," zdôraznil Cohen.



Valné zhromaždenie však rezolúciu napriek tomu v pomere 146:3 odhlasovalo. Proti vyhláseniu hlasovali len USA, Izrael a Austrália. Pätnásť krajín - vrátane Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska - sa hlasovania zdržalo, spresnil denník The Jerusalem Post.



Voľnú koalíciu G77 v 60. rokoch minulého storočia založilo 77 rozvojových krajín. V súčasnosti má toto zoskupenie už 135 členov vrátane mocností, ako sú Čína, India či Brazília. Skupine v súčasnosti predsedá Egypt.



Utorkové rozhodnutie Valného zhromaždenia podľa agentúry AP podporí snahy šéfa palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása o vytvorenie nezávislej Palestíny a získanie plnoprávneho členstva v OSN.