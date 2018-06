Palestínčania zvolali mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Na prelome mája a júna vystrelili militanti z pásma Gazy na Izrael viac ako 140 rakiet a mínometných granátov.

New York 13. júna (TASR) - Palestínčania a ich priaznivci zavolali na stredu mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, od ktorého si sľubujú prijatie uznesenia o "nadmernom používaní sily" Izraelčanmi, a to najmä v pásme Gazy. Chcú tiež dosiahnuť prijatie odporúčaní na ochranu palestínskych civilistov.



Palestínčania sa rozhodli iniciovať zvolanie Valného zhromaždenia, kde žiadna krajina nemá právo veta, po tom, ako Spojené štáty 1. júna zablokovali prakticky rovnaké uznesenie v Bezpečnostnej rade OSN, uviedla agentúra AP.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová označila toto uznesenie za "hrubo jednostranné" pre to, že z násilností na palestínskych územiach obviňuje Izrael, pričom sa však nezmieňuje o militantnom hnutí Hamas vládnucom v pásme Gazy. Práve Hamasu Izrael pripisuje zodpovednosť za najnovšiu eskaláciu násilností v Gaze a v pohraničí so židovským štátom.



Haleyová v utorok zaslala listy veľvyslancom OSN, v ktorom návrh uznesenia Valného zhromaždenia OSN označila za nevyvážený, keďže v ňom opäť nie je zmienka o Hamase.



Uvádza tiež, že USA chcú presadiť zmenu textu tak, aby v ňom figurovalo odsúdenie Hamasu za ostreľovanie Izraela raketami, pretože palestínske hnutie takto ohrozuje civilistov.



Vo svojom návrh Spojené štáty odsudzujú aj zneužitie finančných zdrojov v pásme Gazy na budovanie tunelov, ktorými militanti prenikajú na územie Izraela, a na infraštruktúru na raketové útoky voči Izraelu.



Spojené štáty vo svojom návrhu vyjadrujú i vážne znepokojenie v súvislosti s tým, že "aktéri z Gazy" zničili hraničný priechod s Izraelom - Kerem Šalom.



Podľa Haleyovej ňou predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh "nie je kontroverzný" - "jednoducho len odsudzuje správanie, ktoré by sme všetci mali uznať ako škodlivé pre palestínsky ľud".



V liste sa uvádza, že o pozmeňujúcom návrhu sa bude hlasovať pred uznesením predloženým Palestínčanmi a ich spojencami.



Zatiaľ čo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sú právne záväzné, uznesenia Valného zhromaždenia OSN takými nie sú, aj keď odrážajú názory medzinárodného spoločenstva.



Na prelome mája a júna vystrelili militanti z pásma Gazy na Izrael viac ako 140 rakiet a mínometných granátov. Židovský štát v reakcii na útoky podnikol približne 80 náletov na infraštruktúru Hamasu a Islamského džihádu - ďalšej palestínskej militantnej skupiny.



Išlo o najprudšie ostreľovanie od vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014.