Palestínčanku zabil kameň izraelských osadníkov

Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínska žena zomrela v sobotu po zásahu kameňom hodeným izraelskými osadníkmi v severnej časti západného brehu Jordánu. Informáciu priniesla agentúra AP.



Áiša Rabíová spolu s manželom a dvoma dcérami cestovala v sobotu skoro ráno domov, keď izraelskí osadníci začali hádzať na ich auto kamene. Zomrela na následky zásahu kameňom do hlavy. Polícia začala prípad vyšetrovať.



Izraelská ľudskoprávna organizácia Rabbis for Human Rights varovala, že situácia na západnom brehu Jordánu sa zhoršuje, informoval v sobotu portál Times of Israel. V tejto oblasti sa nachádza niekoľko osád obývaných ultranacionalistickými židovskými osadníkmi.



Minulú nedeľu palestínsky útočník zabil dvoch Izraelčanov. Ďalší Palestínčan vo štvrtok bodol a zranil izraelského vojaka, čo podľa AP vyvolalo obavy z odvety.